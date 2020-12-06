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Президент освободил Абдрахманова от должности посла РК в Швеции и Дании

05.12.2020 11611
Президент освободил Абдрахманова от должности посла РК в Швеции и Дании
Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Кайрат Абдрахманов освобожден от должности посла Казахстана в Швеции и Дании, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.

 

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