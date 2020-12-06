Президент освободил Абдрахманова от должности посла РК в Швеции и Дании

Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, накануне Абдрахманов был избран верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств.
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