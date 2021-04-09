Из законопроекта по вопросам адвокатской деятельности исключили спорные моменты

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В ходе заседания сената парламента депутаты рассмотрели и приняли предложение согласительной комиссии по преодолению разногласия между мажилисом и сенатом парламента Республики Казахстан по отдельным нормам законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом предложений согласительной комиссии из него исключены вызвавшие широкое обсуждение нормы об обязательном членстве палат юридических консультантов в Республиканской коллегии юридических консультантов. Членство в Республиканской коллегии и, соответственно, уплата взносов будут добровольными", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Напомним, в начале марта сенаторы внесли ряд предложений в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи" и вернули его в мажилис для повторного рассмотрения.

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