Казахстан ратифицировал ряд международных документов

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы", закон "О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза" и закон "О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации".

Тексты законов публикуются в печати.





Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза позволит, с одной стороны, защитить казахстанский рынок от ввоза некачественного ювелирного сырья, а с другой - даст возможность увеличить производство аффинажного золота и создать необходимые условия для свободного обращения драгоценных металлов и камней на таможенной территории ЕАЭС.





Ратификация Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации позволит усовершенствовать межгосударственную стандартизацию, а также обеспечить единство принципов распространения и использования документов, которые принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.





Ратификация Конвенции государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, поможет создать условия для отбывания осуждёнными наказания в государствах, гражданами которого они являются. Это значит, что если человек осуждён на территории стран СНГ и наказание не связано с лишением свободы, то он сможет вернуться к себе на Родину, где и будет производиться исполнение этого наказания.

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