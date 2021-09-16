Токаев и Путин обсудили ситуацию в Афганистане

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРБЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе , в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении контактов.

В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября 2021 года состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. 17 сентября 2021 года состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС.

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