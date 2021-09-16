Президент Казахстана прибыл в Таджикистан

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ДУШАНБЕ. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании СНБ 16-17 сентября и заседании Шанхайской организации сотрудничества, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На мероприятиях будут обсуждены текущая ситуация в Афганистане, международная и региональная безопасность, вопросы сотрудничества между указанными организациями. Касым-Жомарт Токаев также проведет двусторонние встречи с рядом глав государств", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

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