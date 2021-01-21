Депутат о досрочном снятии пенсионных накоплений: закон принят, а правила "гуляют" по кабинетам

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов обратился с запросом по поводу использования казахстанцами части пенсионных накоплений к премьер-министру РК Аскару Мамину и председателю Нацбанка Ерболату Досаеву, передает Kazakhstan Today.

По мнению депутата, следует ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года.

В сентябре 2020 года президент в своем послании народу Казахстана объявил, что казахстанцы с 2021 года смогут использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. 2 января 2021 года главой государства был подписан закон по вопросам восстановления экономического роста, в нем установлено право граждан использовать часть пенсионных накоплений для приобретения жилья и лечения . Он уже давно вступил в силу. Однако до сих пор правительством не приняты Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 761 тысяча граждан ждут эти правила, многие уже выбрали жилье, а эти Правила все еще "гуляют" по кабинетам на различных согласованиях и утверждении", - говорится в запросе Жамалова.

Он также отметил, что в адрес правительства поступило множество замечаний от населения. Только на портале "Открытые НПА" граждане оставили более 900 комментариев.

Многие граждане недовольны тем, что будет установлено ограничение на продажу жилья в течение 5 лет. При этом не учитываются обычные жизненные ситуации граждан - переезд в другой регион, город, дальнейшее улучшение жилищных условий. Также казахстанцы отмечают необходимость предоставления возможности приобретения строящегося жилья по договорам долевого участия, а также проведения ремонта своего жилья", - уточнил депутат.

Он напомнил, что глава государства, выступая 15 января этого года на открытии первой сессии мажилиса парламента РК VII созыва, подчеркнул, что отечественная пенсионная система должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей.

Хотелось бы подчеркнуть: отвечать интересам граждан, а не ограничивать их законные права на использование своих пенсионных средств. Учитывая поручение президента и ожидания граждан страны, прошу ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений и ввести их в действие до конца января 2021 года", - резюмировал Жамалов.





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