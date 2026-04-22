Дорожное и авиасообщение, АПК, образование, новые проекты сотрудничества - о чем говорили президенты Казахстана и Монголии
Фото: Акорда
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей СМИ, где сообщили о достигнутых договоренностях.
Мы договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, мы достигли договоренности об открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере
Мы подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. С моим монгольским коллегой мы достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта. Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан - Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и нашим соседям", - подчеркнул глава государства.
Приоритетной задачей также остается восстановление авиасообщения между странами.
В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором. Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск - Улгий", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим вопросами первостепенной важности для двух стран являются модернизация АПК и поддержка животноводства.
Сегодня принципиальное значение имеет обеспечение соответствия животноводческой продукции международным стандартам безопасности. В Казахстане налажено производство эффективной вакцины для защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Мы заинтересованы в поставках отечественной вакцины в Монголию и рассматриваем возможность открытия в будущем совместных производственных мощностей", - рассказал президент.
Также Казахстан готов поддержать планы Монголии по созданию системы дистанционного зондирования Земли, также "мы могли бы готовить квалифицированных специалистов для этой отрасли".
Глава государства отметил, что Казахстан ежегодно выделяет образовательные гранты гражданам Монголии.
Кроме того, мы предложили учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе. Помимо этого, достигнута договоренность о расширении взаимодействия в рамках соглашений о городах-побратимах", - добавил президент Казахстана.
В завершение брифинга Касым-Жомарт Токаев наградил Ухнаагийна Хурэлсуха орденом "Алтын Қыран".
Ранее сообщалось, что объем торговли между Казахстаном и Монголией превысил $130 млн. Страны намерены довести его до $500 млн.