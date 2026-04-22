Объем торговли между Казахстаном и Монголией превысил $130 млн

Казахстан и Монголия намерены довести товарооборот до $500 млн

Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году объем торговли между Казахстаном и Монголией увеличился на 7,7% и превысил $130 млн, сообщает Акорда.





Наше торгово-экономическое сотрудничество заметно укрепляется. Есть ряд достижений. С каждым годом растет товарооборот. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере. Сегодня в столице проходит казахско-монгольский бизнес-форум, в котором принимает участие ряд компаний из Монголии. Мы полностью поддерживаем это начинание и выражаем признательность за оказанную с вашей стороны поддержку", - сказал глава государства в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Монголии.





В свою очередь президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать укреплению дружественных отношений и развитию многогранного сотрудничества между двумя народами. По его словам, Казахстан является первым государством в Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнерство.





Дальнейшее укрепление дружественных отношений, а также эффективное расширение торгово-экономического сотрудничества входят в число приоритетов внешней политики Монголии. Хочу отметить, что за последние два года мы совместно реализуем множество важных задач в межгосударственных отношениях и сумели вывести наше взаимодействие на новый уровень. Особую роль в укреплении доверия между двумя странами играют высшие законодательные органы. Наши экономические связи имеют огромный потенциал для динамичного развития. В ходе Вашего государственного визита в Монголию в 2024 году была принята Дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2025-2027 годы. Поставлена задача довести товарооборот до 500 млн долларов", - сказал он.





Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики, а также укрепления межрегиональных связей.





Дополнено 21.04.2026, 15.30





По итогам переговоров члены официальных делегаций двух стран обменялись следующими документами:





1. Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии;





2. Меморандум о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией;





3. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в области мирного использования атомной энергии;





4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Монголии;





5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в нефтяной сфере;





6. План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 гг.;





7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Банком Монголии;





8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Казына" и компанией "Erdenes Mongol LLC";





9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Астаны и Аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");





10. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Алатау и Аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");





11. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан и Национальным общественным радио и телевидением Монголии;





12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Казахстан и Академией наук Монголии;





13. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории и этнологии имени Ч.Валиханова и Национальным музеем "Чингисхан".



