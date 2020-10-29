Елбасы встретился с шейхом Мансуром в ОАЭ

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Елбасы, председатель Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына" встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заидом аль-Нахаяном, передает Kazakhstan Today

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили достигнутые в ходе недавнего визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина договоренности по реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 6 миллиардов долларов США", - сообщает пресс-служба Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и шейх Мансур обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере культуры и туристической отрасли.

В завершение стороны обменялись мнениями относительно актуальных вопросов региональной повестки дня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства