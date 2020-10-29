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Елбасы встретился с шейхом Мансуром в ОАЭ

28.10.2020 8128
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Елбасы, председатель Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына" встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заидом аль-Нахаяном, передает Kazakhstan Today
 

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили достигнутые в ходе недавнего визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина договоренности по реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 6 миллиардов долларов США", - сообщает пресс-служба Елбасы.

 
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и шейх Мансур обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере культуры и туристической отрасли.
 
В завершение стороны обменялись мнениями относительно актуальных вопросов региональной повестки дня.
 

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