Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ проинформировала Токаева о начале работы миссии

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Уршулу Гацек, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы главы государства, стороны обсудили вопросы мониторинга внеочередных президентских выборов в Казахстане миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы пройдут в соответствии с законодательством, прозрачно, честно и справедливо.

В свою очередь, Уршула Гацек проинформировала о начале деятельности международных наблюдателей. По ее словам, представители миссии БДИПЧ ОБСЕ приступили к мониторингу выборного процесса и активно работают во всех регионах Казахстана, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сегодня Токаев провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.

"Сотрудничество с ООН является приоритетным направлением нашей внешней политики. Я хотел бы передать свои добрые пожелания генеральному секретарю Антониу Гутерришу, поблагодарить его за плодотворное сотрудничество и поддержку международных инициатив нашей страны", - сказал президент РК.

"Мы высоко оцениваем активную позицию Казахстана в вопросах регионального сотрудничества. Для нас также важно содействие, которое ваша страна оказывает реализации Целей устойчивого развития. Мы признательны вам, господин президент, за открытие нового здания ООН в Алматы ", - заявил Мирослав Енча.

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