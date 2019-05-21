Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ проинформировала Токаева о начале работы миссии

По информации пресс-службы главы государства, стороны обсудили вопросы мониторинга внеочередных президентских выборов в Казахстане миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы пройдут в соответствии с законодательством, прозрачно, честно и справедливо.
В свою очередь, Уршула Гацек проинформировала о начале деятельности международных наблюдателей. По ее словам, представители миссии БДИПЧ ОБСЕ приступили к мониторингу выборного процесса и активно работают во всех регионах Казахстана, сообщили в пресс-службе.
Кроме того, сегодня Токаев провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей.
"Сотрудничество с ООН является приоритетным направлением нашей внешней политики. Я хотел бы передать свои добрые пожелания генеральному секретарю Антониу Гутерришу, поблагодарить его за плодотворное сотрудничество и поддержку международных инициатив нашей страны", - сказал президент РК.
Как уточнили в пресс-службе, собеседники обсудили перспективы осуществления региональных проектов, а также участие казахстанских миротворцев в миссиях под эгидой ООН.
"Мы высоко оцениваем активную позицию Казахстана в вопросах регионального сотрудничества. Для нас также важно содействие, которое ваша страна оказывает реализации Целей устойчивого развития. Мы признательны вам, господин президент, за открытие нового здания ООН в Алматы", - заявил Мирослав Енча.
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