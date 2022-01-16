Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано - Генсек ОДКБ

МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ - Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", - сказал он в интервью на канале "Россия 24" .

По словам генсека ОДКБ, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни".

Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - цитирует Зася РИА "Новости" .

Напомним, в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены.

Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство.

В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке.