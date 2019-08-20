Казахстан под эгидой ООН помогает обездоленным и попавшим в кризис народам - Токаев

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Казахстан под эгидой ООН помогает обездоленным и попавшим в кризис народам. Об этом в своем Twitter написал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Государства-доноры, в том числе и Казахстан, оказывают под эгидой ООН помощь обездоленным и попавшим в кризисные ситуации государствам и народам", - написал президент Казахстана.

Он также отметил, что "это благородная деятельность, направленная на решение глобальных гуманитарных проблем".

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