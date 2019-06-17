Казахстан будет сотрудничать с ООН в борьбе со стихийными бедствиями при помощи космической информации

Вена. 16 июня. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК будет сотрудничать с подразделением ООН с целью борьбы со стихийными бедствиями при помощи космической информации, передает Kazakhstan Today.

Между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Управлением ООН по вопросам космического пространства подписан меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

Документ подразумевает дальнейшее сотрудничество в области использования космической информации для борьбы со стихийными бедствиями. Для достижения целей устойчивого развития решено усиливать содействие внедрению инноваций в космическом секторе, повышать квалификацию ученых, студентов и других специалистов, а также способствовать их участию в совместных научно-исследовательских мероприятиях и проектах.

Данный меморандум станет хорошей основой для развития сотрудничества между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ООН в сфере космической деятельности", - отметил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургужин.

Подписание документа состоялось на полях 62-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), которая в эти дни проходит в Вене.

Вице-министр пригласил участников сессии Комитета и руководителей космических агентств принять участие в VII Международном форуме "Дни космоса в Казахстане", который пройдет в Нур-Султане в октябре 2019 года.

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