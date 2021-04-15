Мажилис одобрил поправки по вопросам земельных отношений

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса во втором чтении одобрили разработанные по инициативе президента Казахстана законодательные поправки по вопросам земельных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении депутатами внесены поправки, направленные на усиление цели законопроекта. В частности, предусмотрены процедуры отчуждения сельхозземель в случае вхождения в состав участников юридического лица иностранных граждан и юридических лиц, совместных предприятий с долей иностранного участия, а также при прекращении гражданства Республики Казахстана у участника юридического лица, сообщили в пресс-службе палаты.

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат.

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