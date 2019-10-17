Мажилис одобрил поправки в соглашение РК и КР о пунктах пропуска и по вопросам упрощения процедур реабилитации и банкротства

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили ряд новых законопроектов, передает Kazakhstan Today.

"В их числе Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Ратификация Протокола позволит создать многоаспектную, структурированную и компьютеризированную базу данных о выбросах и сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду. Расширится доступ общественности к информации о выбросах и переносе загрязнителей, предприятиях-природопользователях", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Законопроектом предусматривается создание базы данных или реестра опасных химических веществ, поступающих от источников загрязнения в окружающую среду. Отчетность загрязнителей-природопользователей предусматривается по 86 ингредиентам и 64 видам деятельности, сгруппированным по отраслям экономики.

Принятие предлагаемых изменений позволит разгрузить автомобильные пункты пропуска "Карасу" и "Кордай", что положительно отразится на товарообороте государств Центрально-Азиатского региона. Предусматривается изменение статусов "двусторонний" на "многосторонний международный" пунктов пропуска Токмок-автодорожный, расположенный в Чуйском районе Чуйской области Кыргызстана, и Сартобе-автодорожный, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, а также Кен-Булун-автодорожный, расположенный в Ысык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана, и Аухатты-автодорожный, расположенный в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Наряду с этим предполагается переименование пункта пропуска "Нововоскресеновка-автодорожная" на "Сыпатай батыр-автодорожный", - уточнили в пресс-службе.

Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам. Аналогичная ситуация при применении реабилитации. При этом в каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличия ресурсов для восстановления платежеспособности. В этой связи законопроект направлен на упрощение условий для применения процедуры реабилитации и банкротства, а также сокращение сроков проведения процедур и упрощенную ликвидацию бездействующих должников ", - отмечается в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства