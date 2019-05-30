Спикер мажилиса раскритиковал законодательную поправку, ставящую под угрозу основы ведения бизнеса в Казахстане

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В мажилисе в первом чтении рассмотрели законопроект по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства. Спикер палаты Нурлан Нигматулин раскритиковал одну из предложенных поправок, по его мнению, ставящую под угрозу основы ведения бизнеса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В частности, речь шла о введении в законопроект новой статьи "Причинение имущественного ущерба кредиторам путем обмана или злоупотребления доверием" вместо статьи "Ложное банкротство". В то же время статьи Уголовного кодекса, касающиеся преднамеренного банкротства и доведения до неплатежеспособности, предлагается сохранить исключительно для финансовых организаций. В результате предложенных новелл, по опасению депутатов, недобросовестный чиновник может каждого из участников или акционеров юридического лица привлечь к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами, сообщила пресс-служба мажилиса.

По мнению Нигматулина, данная поправка ставит под угрозу основы ведения бизнеса в нашей стране. Согласно действующему закону, участники ТОО или АО несут ответственность перед кредиторами только в пределах своего вклада в уставный фонд. И именно такая правовая конструкция, по словам спикера мажилиса, позволяет предпринимателям инвестировать свободные деньги в развитие бизнеса.

В случае принятия предлагаемой вами нормы люди будут просто бояться заниматься бизнесом, поскольку изначально будут знать, что рискуют потерять всё своё имущество, а не только то, что они, как участники, вложили в уставной капитал", - сказал Нигматулин, обращаясь к первому вице-министру финансов Берику Шолпанкулову.

Заслушав мнение представителей Министерства нацэкономики и НПП "Атамекен", председатель мажилиса предложил оставить действующую редакцию, когда материальная ответственность учредителя по долгам своего предприятия наступает только в случае, если суд установит сознательное приведение предприятия к банкротству, и нарушение прав кредиторов, и доработать данную норму до второго чтения.

По данным пресс-службы, вопрос возник и относительно порядка назначения временного администратора при производстве по делу реабилитации и банкротства. В нашей стране это входит в функции суда, тогда как в большинстве стран эта процедура относится к полномочиям собрания кредиторов или самого должника.

Кредиторы прямо заинтересованы в определении лучшей кандидатуры, которая будет способна найти наиболее оптимальный путь решения всех их вопросов. Поэтому, наверное, будет правильным передать функцию назначения такого администратора уполномоченному государственному органу по представлению собрания кредиторов", - высказал мнение председатель палаты.

Итогом обсуждения стало решение до второго чтения проработать поправки, предусматривающие передачу полномочий по выбору администратора по реабилитации или банкротству самим кредиторам с последующим утверждением министерством.

Особое внимание в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании уделено нормам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Подчеркнув, что банкротство - не лучший вариант для любого бизнесмена, вместе с тем Нигматулин отметил, что это один из важных компонентов оздоровления экономики, поскольку даёт возможность перераспределить ресурсы в пользу действующих более эффективных компаний. И это мировая практика.

В целом законопроект направлен на упрощение условий для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Предусматривается изменение оснований для применения субъектами бизнеса процедур реабилитации и банкротства. Сокращаются сроки проведения процедуры банкротства путем, в частности, передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов. Предлагается упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

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