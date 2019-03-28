Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам регулирования АПК

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания в мажилисе парламента депутаты палаты в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения поправок председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поднял вопрос несоблюдения сроков разработки и внедрения специального проекта "Ауыл - ел бесігі". Депутаты напомнили, что в октябре прошлого года Нурсултан Назарбаев поручил в рамках программы "Рухани жангыру" разработать спецпроект "Ауыл - ел бесігі", направленный на решение широкого круга социальных вопросов, однако, как пояснили представители Министерства национальной экономики, данный проект пока не утвержден.

"Сегодня уже март. В чем причина задержки? Деньги выделены, трёхлетний бюджет утвержден. А вы всё не можете согласовать программу. Нет программы - нет движения по освоению денег. В чем причина?" - адресовал свой вопрос Нурлан Нигматулин вице-министру нацэкономики.

По его мнению, причина такой ситуации заключается в безответственности.

"Вот так относиться к поручению руководства страны?! Поправляйте дела. Мы должны всю инфраструктуру и все остальные составляющие жизни на селе подтянуть до достойного уровня", - сказал Н. Нигматулин. Он также поручил министру сельского хозяйства активно включиться в данную работу и взять координирующую функцию на себя.

По информации пресс-службы мажилиса, предлагаемые законопроектом изменения и дополнения предусматривают нормы по защите и карантину растений, обеспечению ветеринарной безопасности, водообеспечению, сохранению и развитию растительного и животного мира, а также направлены на повышение эффективности государственной политики в агропромышленном комплексе.

Кроме того, в целях развития агарной науки, совершенствования системы подготовки кадров в области сельского хозяйства, предлагается обязательная отработка выпускников, поступивших в пределах квоты по сельскохозяйственным специальностям, в соответствующих организациях в сельской местности. Также поправками предлагается изменить систему страхования в сельском хозяйстве и усовершенствовать действующие, в также внедрить новые финансовые инструменты.

В целях обеспечения максимального охвата фитосанитарнымии карантинными мероприятиями площадей, подлежащих обработке, законопроектом предлагается разграничение ответственности за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителями. Предлагается за государством сохранить ответственность за проведение мероприятий против вредителей, болезни сорняков, представляющих высокий санитарный риск, а также мероприятий против карантинных сорняков на землях государственного запаса. За сельхозтоваропроизводителями будет закреплена ответственность за проведение обработок против оставшихся вредителей и болезней. При этом будет предусмотрено субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на закуп пестицидов для проведения фитосанитарных и карантинных мероприятий.

Поправки также касаются вопросов ветеринарии. Функции государственного ветеринарно-санитарного контроля на автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС от Министерства финансов предлагается передать уполномоченному органу в области ветеринарии.

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