МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество с Португалией, Словенией и Кувейтом

Первые консультации по созданию организации по воде состоятся на полях регионального экологического саммита

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Казахстана и ООН в области устойчивого развития, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана принципам Устава ООН и последовательному укреплению многосторонней дипломатии. Министр выразил признательность руководству Организации в лице генерального секретаря Антониу Гутерриша за плодотворное партнерство в подготовке Регионального экологического саммита в Астане (РЭС), особо отметив представительный состав делегации ООН.





В свою очередь Ли Цзюньхуа высоко оценил поддержку Казахстаном реформ ООН, включая реализацию страновых инициатив, направленных на повышение эффективности ее деятельности на местах с учетом интересов и потребностей стран региона.





Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе работе по запуску Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.





Кошербаев проинформировал собеседника о продвижении инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в структуре ООН Международной организации по воде, направленной на развитие водной дипломатии и координацию международных усилий в данной области. В этой связи глава внешнеполитического ведомства пригласил Ли Цзюньхуа принять участие в первых консультациях по данному вопросу, которые состоятся на полях саммита.





По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить работу по укреплению стратегического диалога между Казахстаном и ООН.





Напомним, 22-24 апреля Астана проходит региональный экологический саммит #RES2026. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.





Ранее Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации.



