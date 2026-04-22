МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество с Португалией, Словенией и Кувейтом
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты продолжают укреплять международные связи за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В частности, посол Казахстана в Португалии Жан Галиев провел встречу с генеральным директором по внешней политике Министерства иностранных дел Португальской Республики Эленой Малката. В ходе беседы португальская сторона была проинформирована о проводимых в Казахстане по инициативе главы государства реформах и экономическом развитии страны, а также об активной роли Астаны в решении международных вопросов.
Также посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с государственным секретарем правительства Словении по вопросам Национальной ядерной программы Даниэлем Левичаром обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической и атомной сферах.
Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с шейхом Нассером Аль-Мохаммедом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Ас‑Сабахом. В ходе встречи посол отметил значительный вклад шейха Нассера Ас-Сабаха в развитие государственного управления Кувейта.
Между тем посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин посетил культурную столицу Пакистана город Лахор, где провел встречи с деловыми и культурными кругами провинции Пенджаб.
Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев провел встречу с президентом "Института мира Накасонэ", депутатом парламента Японии Хирофуми Накасонэ. Ерлан Баударбек-Кожатаев довел до сведения собеседника видение президента РК Касым-Жомарт Токаева относительно ключевых тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом, а также ознакомил с предложениями по реформированию ООН, представленными на Анталийском дипломатическом форуме.
Также в Международном институте Центральной Азии при содействии посольства Казахстана в Узбекистане состоялся круглый стол на тему "Новая динамика узбекско-казахских отношений. Что дальше после саммита в Бухаре". Мероприятие было посвящено обсуждению текущего состояния и перспектив развития отношений между Казахстаном и Узбекистаном в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавней неформальной встречи глав государств в Бухаре.
Кроме того, в Брюссельском пресс-клубе состоялся круглый стол на тему "Новый Казахстан: итоги конституционного референдума и путь демократической модернизации", посвященный новой Конституции РК. Мероприятие прошло в рамках недавно инициированной серии Shanyraq Dialogues, которая служит площадкой для открытого диалога о Казахстане и его роли на международной арене.
При поддержке посольства Казахстана в Эфиопии делегация казахстанской компании KTZ Air Cargo приняла участие в международном форуме Ethiopian Aviation Forum 2026" В рамках мероприятия, прошедшего в столице Эфиопии состоялись переговоры между руководством KTZ Air Cargo и национального авиаперевозчика Ethiopian Airlines. В ходе встречи с вице-президентом Ethiopian Airlines Л.Ядечей казахстанская сторона ознакомила собеседника с историей создания отечественной авиакомпании, ее стратегическими задачами и выразила заинтересованность в установлении долгосрочного партнерства с крупнейшей авиакомпанией в Африке и одним из ведущих игроков на мировой арене в данной отрасли.