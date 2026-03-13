12.03.2026, 18:00 13041

МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по вопросам безопасности, транспорта и международного сотрудничества

Фото: МИД РК
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч и переговоров с международными партнерами, в ходе которых обсуждались вопросы глобальной безопасности, транспортного сотрудничества, правовых реформ и расширения двусторонних связей, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Делегация Казахстана приняла участие в 66-й сессии рабочей группы "Б" Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул необходимость восстановления доверия между государствами на фоне современных вызовов международной безопасности. Он напомнил об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для таких переговоров. Сессия продлится до 19 марта.

В Египте посол Казахстана Аскар Женис встретился с заместителем министра иностранных дел Самар аль-Ахдаль. Стороны обсудили перспективы работы казахско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Основной темой стала подготовка шестого заседания комиссии, которое планируется провести в Астана в текущем году. Также были затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.

В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай провел переговоры с министром транспорта Нидалом Мурди Абдулла Катамином. Стороны обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества и перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Иорданией. Также речь шла о расширении взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры и развитии международных коридоров между Центральной Азией и Ближним Востоком.

Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел переговоры с директором Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом. В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества в сфере публичного права, государственного управления и академических обменов, включая совместные образовательные и исследовательские проекты с казахстанскими университетами.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии диалога по различным направлениям международного взаимодействия.

Кроме того, делегация Казахстана приняла участие в мероприятии высокого уровня с участием государств-членов и руководства ЮНЕСКО, посвященном Международному женскому дню и проходящей в Нью-Йорке 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО посол Аскар Абдрахманов проинформировал присутствующих об опыте Казахстана в продвижении гендерного равенства и укреплении роли женщин в социальной, политической и экономической жизни страны.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся шестой раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Бельгии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, бельгийскую - генеральный директор по двусторонним отношениям Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия Биргит Стевенс. В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-бельгийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с заместителем секретаря комитета по образованию партийного комитета провинции Шэньси Цзи Инцю. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах. Казахский дипломат подробно ознакомил китайскую сторону с текущими реформами, проводимыми правительством РК в сфере высшего образования, а также приоритетами в развитии национальной образовательной системы.

Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с вице-спикером государственного собрания (парламента) Венгрии, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы "Венгрия - Казахстан" Лайошем Олахом. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства. Стороны подчеркнули важность межпарламентских связей и высоко оценили динамику их развития. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о сложной международной ситуации, сложившейся в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, в частности о ее негативном влиянии на мировую экономику и цепочки поставок энергоресурсов.

Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков посетил штаб-квартиру Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), где встретился с генеральным секретарем организации Хуаном Карлосом Охеда. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и взаимодействие Казахстана с ОПАНАЛ в сфере нераспространения и разоружения. Также были затронуты международная повестка, предстоящий в Казахстане референдум по конституционным изменениям и проведение в 2026 году Регионального экологического саммита. В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог и развивать партнерство.

Посол Казахстана в Швеции Олжас Сулейменов встретился с генеральным секретарем Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) Кевином Касас-Самора. В ходе беседы он проинформировал о текущем этапе конституционной реформы в Казахстане, направленной на укрепление институционального баланса и развитие системы сдержек и противовесов. Стороны обсудили развитие демократических институтов и электоральных процессов, подтвердив заинтересованность в продолжении экспертного диалога и сотрудничества.
 
новости по теме

11.03.2026, 15:21 26706

Лавров выразил признательность Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку

Глава МИД РФ отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства
Москва. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания организации по русскому языку.

В своем выступлении Лавров отметил созидательную роль русского языка в сближении народов евразийского пространства, а также в углублении творческих, научных, академических обменов.

Укрепление позиций русского языка в мире - это без преувеличения залог сохранения культурно цивилизационного разнообразия планеты, важный вклад в формирования более справедливого многополярного миропорядка. В этом контексте хотел бы еще раз от имени Российской Федерации выразить искреннюю признательность президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который в декабре 2021 года выступил с инициативой создания организации для продвижения русского языка", - сказал Лавров.


Он напомнил, что соответствующий договор, подписанный в октябре 2023 года лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, вступил в силу в конце 2024.

Напомним, предложение о создании организации по поддержке и продвижению русского языка Токаев озвучил еще в 2021 году на встрече с президентом России, отметив значение русского языка в межгосударственном взаимодействии.

В 2023 году на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке президенты подписали учредительный договор и устав Международной организации по русскому языку. Документ закрепил создание самостоятельной международной структуры с правосубъектностью.
 
11.03.2026, 10:30 32091

МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом

МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В частности, в городе Сеуле состоялось мероприятие, посвященное обсуждению туристического потенциала Казахстана, с участием ведущих корейских туристических операторов. В ходе встречи были представлены презентации авиакомпании SCAT Airlines и туристических направлений Казахстана.

Также посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами - представителями казахстанского объединения QazSociety. В ходе беседы посол поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и вклад в развитие казахстанского сообщества в Бельгии. Он рассказал о текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, приоритетах внешней политики, процессе цифровизации, а также о перспективах сотрудничества Казахстана с европейскими партнерами.

Кроме того, вопросы роли экспертного сообщества в продвижении казахстанско-чешских отношений были обсуждены в ходе посещения послом Казахстана в Чехии Кайратом Абдрахмановым Центра азиатско-тихоокеанских исследований при Университете CEVRO в Праге. Председатель консультативного совета центра Ян Заградил и исполнительный директор Ян Железны представили основные направления деятельности CAPS в академической и образовательной сферах. При этом был отмечен растущий интерес к исследованиям политической и экономической специфики Центральной Азии.

Между тем в преддверии регионального экологического саммита, который пройдет в Астане 22-24 апреля, в Цюрихе состоялся семинар о возможностях продвижения швейцарских экологических технологий в Каспийском регионе. Мероприятие с участием представителей госструктур, бизнеса и экспертного сообщества организовали посольство Казахстана в Швейцарии и компания Swissenviro, готовящая швейцарский павильон на форуме.

По инициативе Казахстана совет управляющих Международного агентства по атомной энергии продолжил рассмотрение вопроса восстановления суверенного равенства государств-участников в ходе своей регулярной сессии. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что вопрос суверенного равенства в МАГАТЭ остается ключевым принципом справедливого и инклюзивного участия всех государств-членов в управлении агентством.

Учитывая высокую значимость данной проблематики, Казахстан с 2022 года последовательно инициирует включение данного пункта в повестку дня заседаний совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ", - добавили в пресс-службе.


Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Андреем Михневым и руководителем Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафаром Хашимовым. Обсуждались текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия с Группой Всемирного банка, включая подготовку новой Стратегии партнерства на 2026-2031 годы, а также проекты в сферах инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетики, водных ресурсов, цифровой экономики и государственно-частного партнёрства. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление партнерства и конструктивный диалог.

Также сообщается, что в Казани прошел первый конкурс красоты стран БРИКС+, в котором участвовала казахстанская делегация - Ольга Мигунова, Аида Жанкылыш и Арина Каторгина в категориях Mrs, Miss и Little Miss. Участницы - победительницы национальных конкурсов своих стран. Мероприятие стало платформой для культурного и гуманитарного обмена, диалога и продвижения женской силы, а казахстанская делегация провела презентацию национального наследия и мастер-классы по сценической речи и публичным выступлениям. В конкурсе соревновались представительницы 17 стран.

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с исполняющим обязанности управляющего Главного управления по внешней торговле Королевства Мухаммедом Аль-Абдулджабаром. Стороны обсудили расширение двусторонней торговли, диверсификацию товарной номенклатуры, развитие контактов между деловыми кругами и укрепление устойчивых торговых связей на фоне текущей геополитической ситуации. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии казахстанско-саудовских экономических отношений.

Генеральный консул Казахстана в Стамбуле Нуриддин Аманкул провел встречи с руководителями и журналистами ведущих турецких медиа-холдингов - İhlas Medya, Demirören Medya и Albayrak Medya. Консул рассказал о проекте новой Конституции Казахстана и конституционных реформах, направленных на модернизацию государственного управления, усиление баланса властей и защиту прав граждан. Турецкие СМИ выразили интерес к политической модернизации в Казахстане, стороны подтвердили готовность продолжать информационное сотрудничество и информировать турецкую аудиторию о реформировании страны.

Посол Республики Казахстан в Швейцария Кайрат Саржанов встретился с директором Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева. Обсуждались текущее и перспективное сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, повышение энергоэффективности, взаимодействие компаний "Казатомпром" и Axpo Power, а также проекты Национального ядерного центра Казахстана с швейцарской NAGRA. Стороны договорились активизировать контакты профильных организаций для обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и "зеленой" энергетики.

Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Ваагном Овакимяном. Армянская сторона была ознакомлена с ключевыми аспектами конституционной реформы в Казахстане и подготовкой к республиканскому референдуму 15 марта 2026 года. Председатель ЦИК Армении подтвердил участие в качестве международного наблюдателя, а стороны договорились продолжать обмен опытом и развивать сотрудничество в сфере избирательных процессов.

Посол РК в Индонезии Сержан Абдыкаримов встретился с новым генеральным директором по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Санто Дармосумарто. Стороны обсудили состояние и перспективы казахско-индонезийского сотрудничества в политике, экономике, инвестициях и культуре, а также обменялись мнениями по международной повестке. Абдыкаримов рассказал о конституционных и социально-политических реформах в Казахстане и предстоящем национальном голосовании 15 марта 2026 года. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное партнерство.
 
08.03.2026, 12:49 120961

Министры иностранных дел Казахстана и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества
Министры иностранных дел Казахстана и Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом Ас-Сабахом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, Кошербаев, выразив обеспокоенность в связи с опасной военной эскалацией в регионе, озвучил позицию Казахстана, а также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права.

По итогам беседы главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Кувейта подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций", - добавили в пресс-службе.


Напомним, вчера министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
 
08.03.2026, 11:53 123196

МИД: Расширение институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОТГ

Участники обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам
МИД: Расширение институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран ОТГ
Фото: gov.kz
Стамбул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы укрепления политического диалога и расширения институционального сотрудничества обсудили на неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств в Стамбуле, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе встречи участники обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения институционального сотрудничества и продвижения совместных инициатив, направленных на углубление взаимодействия и интеграции в тюркском мире. Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих мероприятий в рамках Организации тюркских государств, а также укреплению координации между государствами-членами по ключевым направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.


По данным МИД, казахскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев. В рамках мероприятия он совместно с главами других делегаций был принят президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией, а также перспективы развития взаимодействия в рамках тюркского сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между братскими тюркскими государствами и повышении роли тюркского мира в международных и региональных процессах", - добавили в пресс-службе.


По итогам мероприятия было принято совместное заявление министров иностранных дел ОТГ по недавним событиям на Ближнем Востоке, а также утверждено положение о сотрудничестве с третьими сторонами в формате ОТГ+.
 
07.03.2026, 17:10 145141

Министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Казахстана и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельаты, сообщили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, а также подчеркнули важность деэскалации и урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами в рамках норм международного права.

Министры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития, выразив заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Абдельаты заверил, что Египет остается безопасной страной для посещения иностранными туристами, и подчеркнул, что египетские власти принимают все необходимые меры в данном направлении.

Стороны договорились активизировать обмен визитами на высшем и высоком уровне, а также продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
 
07.03.2026, 14:56 151171

Токаев приветствовал решение Ирана отказаться от нападений на соседние страны

Токаев приветствовал решение Ирана отказаться от нападений на соседние страны
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, сообщил пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке, отметил пресс-секретарь.

Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - цитирует иранского президента РИА Новости.



Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля 2026 года, когда Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию и нанес серию ударов по территории страны. Причиной операции назывался кризис вокруг иранской ядерной программы. В ходе атак были поражены военные объекты и командные пункты. По сообщениям СМИ, в результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.

После начала операции Тегеран объявил о ответных действиях против США и Израиля. Иранские силы начали наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам, а также по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
 
07.03.2026, 09:13 158386

Глава МИД Казахстана и митрополит Александр обсудили укрепление межрелигиозного мира

Глава МИД Казахстана и митрополит Александр обсудили укрепление межрелигиозного мира
Фото: МИД РК
Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял главу Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщили в МИД РК.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления межрелигиозного мира, общественного согласия и сохранения духовно-нравственных ориентиров.

Также был отмечен вклад Православной церкви Казахстана в поддержание атмосферы взаимного уважения, толерантности и стабильности в обществе.

Собеседники подтвердили значимость дальнейшего взаимодействия государственных органов и религиозных объединений в целях продвижения межрелигиозного диалога, а также укрепления мира и согласия в стране.
 
06.03.2026, 21:30 171256

МИД: Казахстан обсудил сотрудничество с МФК и провел первые политические консультации с Таиландом

МИД: Казахстан обсудил сотрудничество с МФК и провел первые политические консультации с Таиландом
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибекa Куантырова с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафаром Хашимовым, также прошел первый раунд казахстанско-таиландских политических консультаций. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, развитие экономических связей и укрепление политического диалога.

В Астане заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с руководителем деятельности Международной финансовой корпорации (МФК/IFC) в Республике Казахстан Зафаром Хашимовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и МФК, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения взаимодействия в целях содействия устойчивому экономическому развитию страны. По итогам встречи участники подтвердили взаимную готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также в МИД РК состоялся первый раунд казахско-таиландских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Алибекa Бакаева и секретаря министра иностранных дел Королевства Таиланд Саруна Чароенсувана.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении договорно-правовой базы. Подчеркнута важность активизации обменов визитами на высоком и высшем уровнях, а также подготовки очередного заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 255 млн долларов США. Отмечен значительный потенциал сотрудничества в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, транспорте и логистике, цифровом развитии и туризме. По итогам консультаций стороны договорились о продолжении регулярного политического диалога.

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев провел встречу с президентом международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, впервые посетившей с визитом Казахстан. Собеседники обсудили совместные действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня в Аммане (Иордания) в конце 2026 года по вопросам гуманности во время войны. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на международном, региональном и национальном уровнях.
 
