МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по вопросам безопасности, транспорта и международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч и переговоров с международными партнерами, в ходе которых обсуждались вопросы глобальной безопасности, транспортного сотрудничества, правовых реформ и расширения двусторонних связей, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Делегация Казахстана приняла участие в 66-й сессии рабочей группы "Б" Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди подчеркнул необходимость восстановления доверия между государствами на фоне современных вызовов международной безопасности. Он напомнил об инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для таких переговоров. Сессия продлится до 19 марта.
В Египте посол Казахстана Аскар Женис встретился с заместителем министра иностранных дел Самар аль-Ахдаль. Стороны обсудили перспективы работы казахско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Основной темой стала подготовка шестого заседания комиссии, которое планируется провести в Астана в текущем году. Также были затронуты вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке.
В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай провел переговоры с министром транспорта Нидалом Мурди Абдулла Катамином. Стороны обсудили развитие транспортно-логистического сотрудничества и перспективы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Иорданией. Также речь шла о расширении взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры и развитии международных коридоров между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел переговоры с директором Европейской организации публичного права Спиридоном Флогаитисом. В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества в сфере публичного права, государственного управления и академических обменов, включая совместные образовательные и исследовательские проекты с казахстанскими университетами.
По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии диалога по различным направлениям международного взаимодействия.
Кроме того, делегация Казахстана приняла участие в мероприятии высокого уровня с участием государств-членов и руководства ЮНЕСКО, посвященном Международному женскому дню и проходящей в Нью-Йорке 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО посол Аскар Абдрахманов проинформировал присутствующих об опыте Казахстана в продвижении гендерного равенства и укреплении роли женщин в социальной, политической и экономической жизни страны.
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся шестой раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Бельгии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, бельгийскую - генеральный директор по двусторонним отношениям Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Королевства Бельгия Биргит Стевенс. В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-бельгийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Генеральный консул Казахстана в Сиане Жошыхан Кыраубаев встретился с заместителем секретаря комитета по образованию партийного комитета провинции Шэньси Цзи Инцю. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего взаимодействия и договорились придать импульс сотрудничеству в образовательной и гуманитарной сферах. Казахский дипломат подробно ознакомил китайскую сторону с текущими реформами, проводимыми правительством РК в сфере высшего образования, а также приоритетами в развитии национальной образовательной системы.
Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с вице-спикером государственного собрания (парламента) Венгрии, заместителем председателя межпарламентской группы дружбы "Венгрия - Казахстан" Лайошем Олахом. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений в рамках казахско-венгерского стратегического партнерства. Стороны подчеркнули важность межпарламентских связей и высоко оценили динамику их развития. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о сложной международной ситуации, сложившейся в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, в частности о ее негативном влиянии на мировую экономику и цепочки поставок энергоресурсов.
Посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков посетил штаб-квартиру Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), где встретился с генеральным секретарем организации Хуаном Карлосом Охеда. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и взаимодействие Казахстана с ОПАНАЛ в сфере нераспространения и разоружения. Также были затронуты международная повестка, предстоящий в Казахстане референдум по конституционным изменениям и проведение в 2026 году Регионального экологического саммита. В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог и развивать партнерство.
Посол Казахстана в Швеции Олжас Сулейменов встретился с генеральным секретарем Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) Кевином Касас-Самора. В ходе беседы он проинформировал о текущем этапе конституционной реформы в Казахстане, направленной на укрепление институционального баланса и развитие системы сдержек и противовесов. Стороны обсудили развитие демократических институтов и электоральных процессов, подтвердив заинтересованность в продолжении экспертного диалога и сотрудничества.