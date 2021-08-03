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Минтруда и МОМ подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми

02.08.2021 7237
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Глава Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) Серик Шапкенов и глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, координатор МОМ в Центральной Азии Зейнал Гаджиев подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ был подписан по итогам онлайн-переговоров, в ходе которых стороны обсудили основные вопросы взаимодействия, сообщили в пресс-службе МТСЗН. 
 
В своем выступлении глава МТСЗН отметил, что для координации взаимодействия заинтересованных государственных органов по противодействию торговле людьми в Казахстане действует соответствующая межведомственная комиссия, в состав которой входят представители МОМ.
 

24 февраля правительством утвержден план мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2021-2023 годы. В рамках реализации одного из пунктов этого плана рассматривается вопрос о разработке проекта закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Кроме того, в проект концепции Социального кодекса Республики Казахстан включена норма, предусматривающая оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми", - проинформировал Серик Шапкенов.

 
Министр также поблагодарил МОМ за сотрудничество в сфере миграции, в частности в разработке проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.
 

19 июля текущего года главой государства подписан указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в рамках которого предусмотрена передача с 1 января 2022 года в Министерство труда и социальной защиты 22 функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев. В целях реализации данного указа рассматривается вопрос о создании при Министерстве отдельного комитета в сфере миграции", - добавил он.

 
По словам Шапкенова, новое соглашение о сотрудничестве между правительством РК и Международной организацией по миграции заменит действующее соглашение от 1998 года и включено в План заключения международных договоров на 2021 год. В настоящее время проект Соглашения находится на согласовании в государственных органах. 
 
Зейнал Гаджиев поблагодарил правительство РК за сотрудничество, а также выразил готовность со стороны МОМ и в дальнейшем оказывать Казахстану необходимую помощь в решении вопросов, связанных с миграцией и противодействием торговле людьми. 
 

Уверен, что взаимными усилиями мы сможем вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень", - сказал он.

 
Заключенный сторонами Меморандум предусматривает: обмен информацией; проведение различных мероприятий в сферах трудовой миграции и борьбы с торговлей людьми; консультации по вопросам формирования стратегии миграционной политики; научные исследования по вопросам, представляющим взаимный интерес.
 
Отмечается, что Меморандум не является международным договором и не влечет за собой каких-либо правовых и финансовых обязательств ни для одной из сторон. 

 

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