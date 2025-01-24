23.01.2025, 15:10 16441
Нуртлеу и Лавров обсудили актуальные аспекты российско-казахстанских отношений
Главы внешнеполитических ведомств провели телефонный разговор
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сообщает МИД РФ.
В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые актуальные аспекты российско-казахстанских отношений.
Условлено активно продолжать взаимодействие по линии министерств иностранных дел России и Казахстана в деле поступательного развития многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в соответствии с решениями лидеров двух государств.
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23.01.2025, 17:40 13526
Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили повестку межправсовета
Фото: Посольство России в Казахстане
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза. Вице-премьеры утвердили проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане, сообщили в посольстве России в РК.
В заседании в формате видеоконференции принял участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве Союза.
Решением совета ЕЭК утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним. Реализация этого плана позволит оценить соответствие требований технических регламентов и стандартов уровню экономического и технологического развития", - говорится в сообщении.
Вместе с тем внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и в правила проведения исследований биологических лекарственных средств. Эти меры позволят поддержать ассортиментную доступность обращающихся на рынке Союза лекарственных препаратов, будут способствовать стимулированию развития системы разработки и изучения новых лекарственных препаратов.
В ходе заседания утвержден порядок сбора, обобщения и представления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений. Одобрены два кооперационных проекта в сфере промышленности, которые получат финансовую поддержку в соответствии с новым механизмом, принятым в 2024 году.
Также вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о современной ситуации и перспективах развития международных торгово-экономических связей.
Вице-премьер отметил необходимость углубления экономического сотрудничества стран ШОС при учете стратегических ориентиров декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" и "Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года". Алексей Оверчук и Нурлан Ермекбаев договорились о поддержании регулярных контактов для обеспечения скоординированной работы секретариата ШОС и обеспечения содержательного наполнения предстоящего заседания Совета глав правительств ШОС, планируемого к проведению осенью 2025 года.
Ранее отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России сообщал об экономическом росте во всех странах ЕАЭС.
23.01.2025, 17:20 15181
Казахско-китайское сотрудничество и двусторонние визиты: о чем говорил глава МИД РК с послом КНР
Особое внимание было уделено графику планируемых мероприятий на высшем и высоком уровнях
Фото: gov.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и посол Китая в РК Хань Чуньлинь обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
В частности, в ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также провели обмен мнениями о перспективах его дальнейшего развития.
Особое внимание было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействию сторон в рамках многосторонних структур", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нуртлеу и Лавров обсудили актуальные аспекты российско-казахстанских отношений.
22.01.2025, 14:04 36631
Казахстан окажет поддержку инициатив Туркменистана в рамках Года мира и доверия
Токаев провел разговор с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана, сообщает Акорда.
Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Бердымухамедов проинформировал о ключевых приоритетах концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, направленной на обеспечение сотрудничества и развития на региональном и международном уровнях.
Подчеркнув текущий высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.
22.01.2025, 13:20 37946
Стратегическое партнерство с Китаем обсудил Токаев с послом КНР
Президент подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Акорда.
По словам президента, Республика Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что дипломатическая миссия посла Хань Чуньлиня приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, и подтвердил готовность казахстанской стороны придать дополнительный импульс всему спектру взаимодействия с Китаем.
Посол, передав самые теплые слова приветствия и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, отметил, что во многом благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне вечное стратегическое партнерство двух стран достигло беспрецедентного уровня развития. Хань Чуньлинь заверил Касым-Жомарта Токаева, что приложит все усилия для сохранения высокой динамики взаимоотношений и дальнейшего укрепления казахско-китайских многогранных связей", - говорится в сообщении Акорды.
В рамках встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Напомним, в начале января официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту.
22.01.2025, 12:30 38936
Казахстан является активным игроком на международной арене - Токаев
Президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику
Фото: Акорда
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послов ряда государств отметил, что Казахстан является активным игроком на международной арене, регулярно принимающим крупные мероприятия и встречи, сообщает Акорда.
Будучи крупнейшей экономикой региона, Казахстан активно привлекает инвестиции из различных стран, а его рынок открыт для экономического сотрудничества", - заявили в Акорде.
Также президент подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на поддержку мира и безопасности как в глобальном масштабе, так и в регионе.
В ходе церемонии лидер Казахстана принял верительные грамоты послов девяти государств.
В частности, верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.
Ранее Токаев назначил послов в ряде стран.
17.01.2025, 20:26 100651
Президент Казахстана и премьер-министр Венгрии обсудили актуальные вопросы
Фото: Акорда
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Венгрии, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.
Особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.
Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.
В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.
17.01.2025, 14:47 104851
Мария Захарова рассказала о попытках увести в сторону расследование крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
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Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе расследования крушения самолета Азербайджанских авиалиний под Актау, а также о попытках посредством СМИ, мессендежеров, социальных сетей увести расследование в сторону и посеять рознь между людьми.
Это трагедия для нашей страны, для Азербайджана. Там были и граждане других стран. Президенты дважды провели телефонные переговоры, общались и министры иностранных дел. Плотно сотрудничают следственные органы. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января, на данном этапе идет всесторонний анализ обстоятельств произошедшего с учетом всех фактов", - сказала Захарова.
Она отметила, что 16 января Следственный комитет России сделал подробное заявление о том, как продолжается расследование в рамках уголовного дела, и о новых акцентах, на которые будет обращено внимание с учетом переговоров диспетчеров и материалов, которые появляются после соответствующих действий по расшифровке черных ящиков.
Нам всем нужна правда. Знаю, что не только тем, кто стал частью этой трагедии из-за потери близких, но каждому гражданину Азербайджана нужна правда. Могу сказать, что нашей стране эта правда нужна не меньше. Думаю, что сейчас нужно сделать все, как это было сказано президентом нашей страны и министром иностранных дел, чтобы объединить усилия для поиска этой правды", - высказалась официальный представитель МИД РФ.
При этом она указала на массу попыток с различных сторон воздействия через СМИ, мессенджеры, социальные сети с деструктивными целями. Предположила, что это попытки "увести следствие в другую сторону, чтобы посеять рознь между людьми, столкнуть их".
Один из очередных примеров - то, что мы действительно получили материал, запущенный в Сети, якобы письмо от имени министра иностранных дел России Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов. Мы уже дали опровержение. Хотела бы еще раз привлечь ваше внимание, что это фейк. Он составлен, кстати говоря, на неплохом английском языке. Кто стоит за этими историями, кому это все нужно? Думаю тем, кто хочет нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям, кто в том числе все эти годы шаг за шагом по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит "препоны" на пути совершения авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны и региона. Таких игроков "половить в мутной воде" немало", - заявила Захарова.
Она отметила, что определенная задача - это проведение кропотливой работы с целью выявления истины относительно того, что произошло и кто виноват.
Этим сейчас занимаются соответствующие органы. Давайте все вместе пожелаем им терпения и максимальной реализации своего профессионализма, чтобы мы все получили ответы на эти вопросы", - добавила дипломат.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
16.01.2025, 14:56 116786
Празднование 80-летия Победы определено приоритетом деятельности ОДКБ в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Москва. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В секретариате ОДКБ состоялось первое заседание постоянного совета ОДКБ в наступившем году. Председательство в постоянном совете ОДКБ было передано постоянному и полномочному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.
Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил постоянного представителя Республики Казахстан при ОДКБ Марата Сыздыкова за проведенную в 2024 году работу в статусе председателя постоянного совета.
Также в ходе заседания был обсужден план мероприятий организации на 2025 год. По инициативе Мирлана Тургунбекова постоянный совет определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, для участия в параде Победы в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран.
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