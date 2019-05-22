Общественный совет Алматы призывает горожан участвовать в выборах

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Члены Общественного совета Алматы призывают горожан к участию в выборах, передает Kazakhstan Today.

Члены Общественного совета Алматы Марат Шибутов, Айдос Сарым, Андрей Моргунов и другие призвали алматинцев и казахстанцев проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах президента. Они напомнили о том, какой путь прошла страна за годы становления независимости и о том, как решаются социальные вопросы.

В частности, в обращении говорится, что Алматы - экономический, финансовый, научный и культурный центр страны, город с особой политической культурой и историей. В мегаполисе были заложены основы независимости Казахстана.

В соответствии с Конституцией Казахстана были объявлены внеочередные выборы президента РК. Они предполагают ответственность всех сторон и участников избирательного процесса, высокой политической культуры. В связи с этим члены Общественного совета Алматы призывают всех горожан 9 июня использовать свое конституционное избирательное право . Прийти на избирательные участки и сделать свой выбор .

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