В Алматы выбрали членов Общественного совета города

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы завершился отбор членов Общественного совета города, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом РК "Об общественных советах" 28 февраля 2019 года рабочей группой по формированию Общественного совета Алматы был объявлен конкурс по отбору членов Общественного совета города. Срок полномочий Общественного совета - три года. Количество представителей гражданского общества в совете должно составлять не менее двух третей от общего числа его членов, сообщили в управлении внутренней политики Алматы.

Конкурс прошел с 28 февраля по 5 марта текущего года. На 27 мест в составе Общественного совета претендовали 74 человека, из которых 35 были выдвинуты от общественных объединений, а 39 - самовыдвиженцы. На одно место претендовало три кандидата.

Это яркое подтверждение того, что институт Общественных советов состоялся как действенный инструмент консолидации усилий граждан по выражению общественного мнения и стал неотъемлемой частью гражданского общества", - отметили в ведомстве.

По итогам заседания рабочей группы был утвержден ІІ состав Общественного совета города Алматы (на 2019-2022 годы).

Анализ нового состава Общественного совета Алматы показывает, что почти 55% членов сохранили свои места, вновь став членами Общественного совета города Алматы", - резюмировали в УВП.

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