Парламент принял поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Сегодня на последнем в нынешней сессии заседании сената парламента депутаты палаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главные задачи документа - защита прав граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов. Согласно законопроекту, ужесточается уголовная ответственность за факты рейдерства в отношении предпринимателей, а сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и так далее сокращаются до трех суток.
Кроме того, в законе прописаны нормы, усиливающие меры борьбы с нелегальным оборотом драгоценных металлов.
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