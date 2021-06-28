Парламент принял поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством

Главные задачи документа - защита прав граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов. Согласно законопроекту, ужесточается уголовная ответственность за факты рейдерства в отношении предпринимателей, а сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и так далее сокращаются до трех суток.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства