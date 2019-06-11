Посол России в Казахстане лично передал Токаеву поздравление Путина с победой на выборах

Алексей Бородавкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на президентских выборах.
Я поздравляю вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал вас президентом Казахстана", - сказал посол.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских союзнических отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.
Напомним, накануне в Казахстане прошли выборы президента, по итогам которых Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Международные наблюдатели за выборами президента Казахстана назвали прошедшие выборы демократичными и не обнаружили каких-либо значительных нарушений.
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