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Посол России в Казахстане лично передал Токаеву поздравление Путина с победой на выборах

10.06.2019, 16:10 11098
Посол России в Казахстане лично передал Токаеву поздравление Путина с победой на выборах
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Алексей Бородавкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на президентских выборах.
 

Я поздравляю вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал вас президентом Казахстана", - сказал посол.

 
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских союзнических отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.
 
 

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