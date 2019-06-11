Посол России в Казахстане лично передал Токаеву поздравление Путина с победой на выборах

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Глава государства принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Алексей Бородавкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Я поздравляю вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал вас президентом Казахстана", - сказал посол.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских союзнических отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства