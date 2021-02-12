Посол России в Казахстане: неуместные высказывания однозначно противоречат официальной позиции России

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин озвучил официальную позицию своей страны по поводу некорректных высказываний некоторых российских депутатов о территории Казахстана и России, передает Kazakhstan Today.

Вопрос по этому поводу был задан дипломату в рамках интервью телеканалу " Хабар 24 ".

Я не хотел бы так драматизировать эти высказывания и думаю, что этого не стоит делать. Но я подчеркну, что эти неуместные высказывания однозначно противоречат официальной позиции России. Граница между нашими странами закреплена договором. Она делимитирована на всей своей протяженности. И территориальные претензии в российско-казахстанской повестке дня просто принципиально отсутствуют. Их нет. Такие вопросы не обсуждаются. Их просто не существует. Конечно же, Россия уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана", - сказал Бородавкин.

Он процитировал соглашение по военному сотрудничеству, согласно которому Казахстан и Россия обязуются взаимно защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость обеих стран.

Граница между Россией и Казахстаном в моем понимании - это не разделительная линия. Это объединяющая нас, соединяющая нас граница. И, по-моему, те, кто разогревает "территориальную тему", это те, кто преследуют цель как-то навредить дружеским отношениям между Россией и Казахстаном. А что касается многовековой истории формирования казахстанской государственности в ее нынешних границах, это предмет для исследования учеными, а не повод для внешнеполитических трений между дружественными государствами", - сказал дипломат.

Ранее два российских депутата Вячеслав Никонов и Евгений Федоров допустили ряд некорректных высказываний, из-за которых МИД РК направил в Россию ноту.





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