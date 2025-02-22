Посол России в Казахстане возложил цветы к Монументу защитникам Отечества  

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Астане состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу защитникам Отечества "Отан коргаушылар", передает корреспондент агентства.





Я хочу подчеркнуть, что этот год и сегодняшняя дата особые. Во-первых, 2025 год провозглашен президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества в России, во-вторых, этот год юбилейный - мы отмечаем 80-летие Великой Победы. И я уверен, что мы здесь вместе с нашими казахстанскими друзьями, союзниками по достоинству отметим обе эти даты", - выступил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.









Как отметил посол, 9 мая на Парад Победы на Красной площади приглашены лидеры многих иностранных государств. Особое гостеприимство праздничная Москва окажет президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, руководителю страны, которая является ближайшим союзником России.





В церемонии также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники.





В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.





Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.