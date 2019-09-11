Правительство приняло проект Общенационального плана мероприятий по реализации послания президента

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства принят проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания президента "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Общенациональный план состоит из 81 мероприятия по пяти направлениям. Документ передадут на утверждение главы государства, сообщает портал primeminister.kz

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил всем госорганам и акиматам незамедлительно приступить к исполнению Общенационального плана сразу после его утверждения главой государства. При этом он подчеркнул, что от правительства ждут конкретного результата.

На прошлой неделе главой государства было озвучено послание народу Казахстана, которое отражает преемственность политики Елбасы и устанавливает ряд основных задач для правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики. Основной задачей для правительства является обеспечение ежегодного устойчивого роста ВВП и доведение его к 2025 году до 5% и выше", - сказал Мамин, отметив, что отраслевым министерствам необходимо усилить работу по достижению установленных целевых индикаторов.

В кулуарах правительства по итогам заседания первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о перспективах освобождения малого и среднего бизнеса от налогов

Глава государства в своем послании дал поручение освободить от налога на доход все предприятия, субъекты микро- и малого бизнеса. Микробизнес - это индивидуальные предприниматели, юридические лица, где заняты до 15 человек, годовой доход до 30 тыс. МРП или порядка 76 млн тенге в год. К малому бизнесу относят организации со штатом до 100 человек и примерным предельным годовым доходом до 300 тыс. МРП. Эти организации и индивидуальные организации будут освобождены от налога на доходы: это ИПН и КПН", - пояснил Смаилов.

По его словам, в целом по прошлому году от микро- и малого бизнеса в бюджет в виде подоходного налога поступило порядка 190 млрд тенге. В 2020 году при освобождении предпринимателей, потеря бюджета будет составлять более 200 млрд тенге. Планируется возместить эти потери за счет улучшения налогового и таможенного администрирования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства