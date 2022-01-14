Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр Азербайджана поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра РК. Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов.

Премьер-министр Азербайджана пригласил премьер-министра РК совершить визит в Азербайджан в удобное для него время.

Азербайджан - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 миллион долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.

В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.