Президент Казахстана назначил ряд послов

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, указами главы государства Атамкулов Мади Бакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сербия; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Нусупов Болат Турарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

Отдельными указами Сыздыкбеков Габит Абдимажитович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сербия, а Атамкулов Мади Бакирович - от должности шефа протокола президента Республики Казахстан.

Атамкулов Мади Бакирович родился 27 ноября 1974 года в селе Узынагаш Карасайского района Алматинской области. Является братом Бейбута Атамкулова - министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, специальность - "инженер-металлург"; Академия госуправления при президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений.

Дипломатический ранг - советник первого класса. Занимал различные должности в негосударственном секторе; первый секретарь Министерства иностранных дел РК; начальник отдела в Министерстве иностранных дел РК; начальник управления в Министерстве иностранных дел РК; заместитель шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК (2009-2014); шеф Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК (01.2014-10.2015); шеф Протокола Президента РК (с 28.10.2015).

Нуртаев Сергей Нуртаевич родился 3 ноября 1974 года в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, специальность - "юрист"; Российская академия государственной службы при президенте РФ (2007), специальность - "государственное и муниципальное управление".

Дипломатический ранг - советник первого класса. Трудовой стаж: советник совета директоров компании по управлению пенсионными активами "Жетысу" (Алматы, 1998-2002); третий секретарь Посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2002); консул РК в Абердине (Шотландия) (2002-2004); генеральный консул РК в Санкт-Петербурге (2004-2007); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике (Афины, 2007-07.2009); чрезвычайный и полномочный посол РК в Греческой Республике (Афины, 07.2009-09.2015); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (09.2015-02.2021); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (02.2017-02.2021); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция (с 02.2021).

Нусупов Болат Турарович родился 24 февраля 1971 года в КазССР. Окончил Институт иностранных языков, Алматы (1993); Венскую дипломатическую академию, Австрия (1995); КазНТУ имени Сатпаева, Алматы (2005). Трудовой стаж: референт, атташе Ведущего управления стран Европы МИД РК (1994-1996); третий, второй, первый секретарь Посольства РК в Австрийской Республике (1996-2002); советник, начальник отдела Западной Европы Департамента Европы и Америки МИД РК (2002-2005); первый секретарь, советник и руководитель экономического отдела Посольства РК в ФРГ (2005-2010); заместитель директора департамента Европы МИД РК (2010-2011); советник, руководитель экономического отдела, советник-посланник Посольства РК в ФРГ (2011-2014); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (07.2014-09.2014); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (09.2014-06.2019); директор департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан (11.2019-02.2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия (с 02.2021).

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