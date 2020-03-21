Токаев попросил Путина помочь в возвращении находящихся транзитом в РФ казахстанцев

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к главе РФ оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы.
Во время разговора главы государств также обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах.
С удовлетворением отметив активные контакты правительств Казахстана и России, президенты выразили общее мнение относительно усиления координации действий исполнительных органов двух государств. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за предоставление 4 тысяч наборов тест-систем. Президент России заявил, что по мере увеличения производства российская сторона предоставит дополнительное количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи.
Владимир Путин также отметил важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу с успешной реализацией конституционной реформы и выразил надежду на положительный итог общенационального голосования.
Как сообщалось ранее, более 50 граждан Республики Казахстан, возвращающиеся на родину транзитом из других государств, застряли в аэропортах Москвы, Омска и Екатеринбурга в связи с распоряжением правительства РФ о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.
На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая. До 15 апреля в стране введен режим ЧП.
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