Токаев попросил Путина помочь в возвращении находящихся транзитом в РФ казахстанцев

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к главе РФ оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы.

Во время разговора главы государств также обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах.

С удовлетворением отметив активные контакты правительств Казахстана и России, президенты выразили общее мнение относительно усиления координации действий исполнительных органов двух государств. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за предоставление 4 тысяч наборов тест-систем. Президент России заявил, что по мере увеличения производства российская сторона предоставит дополнительное количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи.

Владимир Путин также отметил важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу с успешной реализацией конституционной реформы и выразил надежду на положительный итог общенационального голосования.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.





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