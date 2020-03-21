Посольство РК в РФ: Ситуация с транзитом казахстанцев в аэропортах России: Москва, Омск, Екатеринбург

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации разъяснило ситуацию с транзитом казахстанцев, ожидающих возвращения на родину в аэропортах Москвы, Омска и Екатеринбурга, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время, в связи с распоряжением правительства РФ о временном ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в аэропортах России вынужденно оказались граждане Республики Казахстан, возвращающиеся на родину транзитом из других государств, говорится в сообщении, размещенном на сайте официальный сайт Посольства.

Сотрудники штаба Посольства РК в РФ по оперативному реагированию на распространение коронавируса COVID-19 при общей координации с МИД РК 24 часа в сутки осуществляют связь с соотечественниками.

В московском аэропорту Внуково находятся 15 казахстанцев (11 из них летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по 1 - из Германии, Шри-Ланки, Нячанга (Вьетнам) и Гоа (Индия)).

Как сообщил представитель авиакомпании Azur Air Дмитрий Шабанов, чьими рейсами прилетели в Москву пассажиры, с момента прибытия первого лайнера все они обеспечиваются горячим питанием и водой.

Консульство РК в Омске оказывает содействие в отправке на родину 26 казахстанцев (1 из них - ребенок), задержавшихся в местном аэропорту из-за отмены авиарейсов. Это жители Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска. Накануне вечером они прибыли из Вьетнама, но не смогли попасть домой после введения в Российской Федерации временных ограничений на передвижение.

В настоящее время 8 человек изъявили готовность полететь в Нур-Султан последним рейсом 20 марта. Остальные рассчитывают добраться автотранспортом. На период ожидания в аэропорту пассажиры были обеспечены ужином, завтраком, водой.

19 марта в 20:00 по местному времени в международный аэропорт "Кольцово" г. Екатеринбурга прибыл рейс из Пхукета (Таиланд) авиакомпании Azur Air.

На борту находились 11 граждан Республики Казахстан. Генеральное консульство РК в Казани с момента прилета осуществляет постоянную связь с ними и представителями авиакомпании.

20 марта все граждане Казахстана вылетают в Нур-Султан рейсом авиакомпании Air Astana в 16:25 по местному времени. Сейчас они пребывают в транзитной зоне аэропорта в капсульных отелях. На период ожидания Генконсульство и Azur Air обеспечили пассажиров питанием.

В настоящее время дипломаты ведут переговоры с российской стороной по сложившейся ситуации, в том числе и о трансфере казахстанцев в другие аэропорты с последующей отправкой на родину. В приграничных регионах прорабатывается возможность возвращения автотранспортом.

Напоминаем, что в Посольстве и консульствах РК в регионах РФ для граждан Республики Казахстан, находящихся на территории России, открыты "горячие линии":

- в Москве +7-925-897-71-14;

- в Санкт-Петербурге +7-921-188-90-60;

- в Казани +7-905-020-30-42;

- в Астрахани 8-927-562-0042, 8-927-562-0045;

- в Омске +79681007303, +79681007306

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

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