11.03.2024, 12:52 8696
Токаев поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана
Президент выразил надежду на тесное взаимодействие двух стран
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает Акорда.
Глава государства направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари.
Уверен, что ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу - благополучия.
новости по теме
11.03.2024, 19:25 5061
По итогам визита Токаева в Баку подписан ряд документов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент Казахстана назвал Азербайджан стратегическим партнером нашей страны, а также отметил важность своего визита в Баку. Президент Казахстана заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана за визит и высказал удовлетворение итогами переговоров.
По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:
- Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики
- Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях
- План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH)
- Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- План мероприятий по развитию сотрудничества между акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы
- Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA)
- Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
11.03.2024, 17:32 6426
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в 5 раз - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Акорда.
В своем выступлении глава Казахстана отметил, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы.
Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. Перспективы очень хорошие при том понимании, что правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений", - подчеркнул Токаев.
Он также с благодарностью принял приглашение принять участие в саммите COP29.
Это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей, - заявил президент.
Он отметил положительную динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом. И я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе", - отметил глава Казахстана.
Укреплению взаимодействия также способствует реализация договоренностей в сфере культуры. Установлены побратимские отношения между священными городами Туркестаном и Шушой, а также между Уральском и Мингечевиром, Шымкентом и Гянджой.
В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены дни культуры Казахстана. И, как вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символ нашего взаимодействия и сотрудничества", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.
Президент Азербайджана в свою очередь отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета. По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.
В ходе первого заседания межгоссовета были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Президенты Казахстана и Азербайджана также приняли онлайн участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного блок-поезда из нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане Сианя на станцию Апшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этому предшествовали открытие казахстанского терминала и запуск первого поезда сообщением Китай - Казахстан - Азербайджан 28 февраля текущего года.
Сегодня выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. Ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана. Совместными усилиями расширяется торгово-экономический потенциал двух стран, считает глава Казахстана.
Ильхам Алиев поздравил транспортников с этим знаменательным событием. Он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу.
В заключение лидеры двух стран выразили признательность всем казахским и азербайджанским специалистам за продуктивную совместную работу и пожелали им дальнейших успехов.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с государственным визитом в Баку, где провел переговоры с главой Азербайджана Гедаром Алиевым.
11.03.2024, 16:13 7281
Новые совместные инвестпроекты обсудили Токаев и Алиев
Глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Акорда.
Алиев встретил прибывшего с государственным визитом в Баку президента Казахстана в резиденции "Загульба".
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем состоялись переговоры президентов в узком формате.
Глава Казахстана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахстанско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.
Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.
В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана", - сообщает Акорда.
06.03.2024, 10:15 53691
В МИД подтвердили позицию Казахстана по палестино-израильскому конфликту
Рассказать друзьям
Джидда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МИД Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе чрезвычайной сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества подтвердил позицию Казахстана по палестино-израильскому конфликту, сообщает пресс-служба ведомства.
Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН", - проинформировали в МИД.
В ходе СМИД государства - члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения палестино-израильского кризиса.
Также в своем выступлении глава МИД Казахстана выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий.
Мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с палестинским народом и стремление предпринять активные действия по скорейшему прекращению конфликта. По итогам СМИД ОИС была принята соответствующая резолюция", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе.
05.03.2024, 17:44 66321
Большинство российских регионов успешно развивают связи с акиматами Казахстана - Матвиенко
Председатель СФ поблагодарила представителей Казахстана за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка
Рассказать друзьям
Казань. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса РК Ерлан Кошанов в рамках поездки в Россию провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
На встрече Кошанов подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества и дружеский характер российско-казахстанских отношений. Он проинформировал собеседников о главных направлениях работы казахстанского парламента и рассказал о проводимой в стране политике по укреплению позиций русского языка. Также он подтвердил, что парламентарии республики примут участие в наблюдении на предстоящих в России президентских выборах в рамках международных миссий, сообщает Big Asia.
Валентина Матвиенко в свою очередь передала представителям Казахстана благодарность за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка как языка межнационального общения.
Наши эксперты уже на предметном уровне обсуждают строительство трех школ на русском языке на юге Казахстана - это инициатива президентов наших стран. Опыт создания подобных школ в других странах показывает эффективность такой работы", - сказала она.
Также Матвиенко назвала "хорошим рабочим механизмом" межпарламентские комиссии - между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, а также между Государственной думой и мажилисом.
Мы открыты к сотрудничеству и будем делать все для его расширения", - заявила спикер РФ.
Она обратила внимание на развитие экономических связей и рост использования нацвалют во взаиморасчетах, в том числе в межрегиональных и приграничных контактах.
76 из 89 российских регионов наладили и успешно развивают связи с акиматами Казахстана, регулярно проводятся двусторонних межрегиональные форумы", - сказала она, предложив шире использовать такие инструменты, как организация взаимных бизнес-миссий и проведение совместных мероприятий, направленных на продвижение потенциала регионов двух стран.
В рамках визита в Россию Ерлан Кошанов также провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, в ходе которой были затронуты вопросы законодательного обеспечения решений, принимаемых президентами двух стран, а также посетил Республику Татарстан, где пообщался с главой региона Рустамом Миннихановым.
Ранее премьер-министры Казахстана и России на встрече в Москве обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества.
05.03.2024, 13:42 69341
Еще тысячу тонн дизтоплива передал Казахстан Кыргызстану в качестве гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением президента РК
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 5 марта 1000 тонн дизельного топлива отгруженного из государственного материального резерва официально переданы Кыргызской Республике, сообщили в МЧС Казахстана.
Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии Казахстанского агентства международного развития Kazaid. Вторая партия дизельного топлива в количестве 1000 тонн отгружена на станцию Балыкчи в Иссык-Кульской области", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, на ТЭЦ Бишкека в ночь на 2 февраля текущего года произошла авария. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления. 1 марта Казахстан направил в соседнюю страну 2 тысячи тонн дизеля в качестве гумпомощи.
04.03.2024, 16:37 80261
Казахстан и Россия реализуют 135 проектов на сумму более $26 млрд
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Москва. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина совершил рабочий визит в Москву, сообщает primeminister.kz.
В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным.
Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
На встрече Бектенов отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия.
По его словам сейчас субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму $26,5 млрд. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на $14 млрд в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.
Важным направлением является промышленная кооперация. Она уже стала "визитной карточкой" успешного двустороннего взаимодействия. Правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать договоренности, достигнутые лидерами наших стран", - заявил Бектенов.
Он также подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе.
В рамках поэтапной работы до конца 2027 года будет проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы", - отметил Бектенов.
Внимание также было акцентировано на расширении потенциала международного коридора Север - Юг, развитии транспортной артерии с интенсивным использованием железнодорожного участка Казахстан - Туркменистан - Иран.
Казахстанская сторона также озвучила перспективные направления активизации сотрудничества в сфере АПК с приоритетом на глубокую переработку сельхозпродукции.
Со своей стороны глава правительства России Михаил Мишустин обозначил готовность активно работать для реализации всех решений и договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.
Мы уделяем приоритетное внимание укреплению отношений с Казахстаном на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, медицине, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях. Уверен, что у России и Казахстана есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспорта и логистики. Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты в Евразии", - заявил Мишустин.
Стороны отметили важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере образования.
По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение поддерживать высокий темп совместной работы по всему спектру межгосударственных отношений.
Напомним, 22 февраля Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил Казань, а 2 марта состоялся телефонный разговор глав двух государств.
03.03.2024, 18:00 89096
Бектенов проведет переговоры с Мишустиным и Ариповым
В марте запланированы рабочие визиты казахстанского премьера в Россию и Узбекистан
Рассказать друзьям
Арысь. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в марте посетит с рабочим визитом Россию и Узбекистан, сообщает пресс-служба главы правительства.
В Москве состоятся переговоры Бектенова с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.
Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.
Читаемое
11.03.2024, 09:11Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан 11.03.2024, 13:3225056Токаев прибыл с государственным визитом в Баку 11.03.2024, 14:3423161Назначен вице-министр просвещения 11.03.2024, 12:1220931Раскопки на улице Утегенова: застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля 11.03.2024, 09:4518046Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге 06.03.2024, 19:48164771Минтранспорта планирует очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок 05.03.2024, 12:05153791Раскопки на улице Утегенова: дорожное покрытие не восстановлено 06.03.2024, 19:27148876В Минтруда назвали фейком информацию о введении единого пособия на детей 07.03.2024, 18:54148516В Алматы повысят тариф на вывоз мусора 06.03.2024, 13:54144691Нурбек подтвердил появление трещин в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы 24.02.2024, 17:04310996В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38293726Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07289241В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28282166Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53270281Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?