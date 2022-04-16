Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР

ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации послания главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В селе Шорнак Сауранского района исполнительный секретарь партии AMANAT провел встречу с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек жолы, Жана Икан и др.

В прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской области выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов - кандидаты от партии AMANAT. Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах", - отметил Асхат Оралов.

В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Б.Майлина и К.Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на ремонт вышеуказанных улиц уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт в текущем году.

Далее Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценностей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab в Туркестане, которая была построена в рамках предвыборной программы партии.





Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, а также представителей киноиндустрии, в том числе через проведение айтысов, конкурсов, фестивалей и реализацию других проектов.

Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять библиотечный фонд, открывать различные кружки, развивая таланты на селе", - поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.

В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT.

На активе было отмечено, что на сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% - представители партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и здравоохранения. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.

Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать дальнейший план по их решению.

В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области на сегодняшний день в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.