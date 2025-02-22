Торжественный прием в честь Дня защитника Отечества прошел в Астане  

Фото: Kazakhstan Today

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В честь Дня защитника Отечества посольство России в Казахстане организовало торжественный прием в Астане, передает корреспондент агентства.





Мы высоко ценим союзнические отношения с Республикой Казахстан, основанные на сохранении и умножении заложенных традиций многовековой дружбы народов двух стран. Наши отношения успешно развиваются в политической, экономической, социально-гуманитарной, а также военной и военно-технической сферах", - выступил атташе по вопросам обороны при посольстве России Геннадий Сулимук.





Дипломат напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.









Мы будем вместе акцентировать важность осмысления грандиозного подвига, совершенного нашими предками на полях сражений и в тылу. Вместе чествовать фронтовиков и тружеников тыла, проводить совместные мероприятия, в том числе с участием российской и казахстанской молодежи. Очень важно не позволить очернить нашу общую Великую историю, изменить или "забыть" уроки той войны", - отметил Геннадий Сулимук.





По его словам, российская сторона приветствует наращивание возможностей казахстанских вооруженных сил, их нацеленность на борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими современными вызовами и угрозами.





Высоко оцениваем коллективные действия по организации миротворческих операций и реагированию на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ. Отмечаем эффективность председательства Астаны в этой Организации в 2024 году и, признавая ее важную роль в обеспечении региональной стабильности, поддерживаем стремление к дальнейшему укреплению нашего военно-политического союза", - подчеркнул дипломат.





Kazakhstan Today

Также с приветственным словом выступил заместитель министра обороны Республики Казахстан Шайх-Хасан Жазыкбаев.





Мы всегда должны помнить, что свобода и мир не даются легко. На плечах защитников Отечества лежит огромная ответственность, и их подвиг остается в наших сердцах, в памяти будущих поколений. ... Армия это гарант суверенитета и целостности страны, оплот единства и уверенности народа в завтрашнем дне", - сказал замминистра обороны Казахстана.





В ходе приема троим гражданам Казахстана были вручены медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества"





В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.





Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.