В Акмолинской области проведут более тысячи мероприятий в честь 175-летия Абая

Кокшетау. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау прошел брифинг, посвященный реализации Плана мероприятий в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, отметив масштабность личности великого мыслителя, философа, поэта Великой Степи, значимость его творчества, проинформировала о предстоящих мероприятиях.

Буквально на днях в столице прошло торжественное открытие, знаменующее собой старт мероприятий, посвященных Году Абая. У нас в области подготовка к этой дате началась еще в прошлом году. Составлен и утвержден областной план мероприятий, в котором, кроме государственных органов, его подразделений, активное участие примет и широкая общественность", - подчеркнула Айна Мусралимова.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления культуры, архивов и документации Гульмиры Бекназаровой в области запланировано проведение порядка тысячи мероприятий.

Как сообщили в областном управлении внутренней политики, старт мероприятиям в регионе начнется с литературно-познавательного проекта "Абай даналыгы сал-серілер мекенінде" на родине одного из знаменитых поэтов эпохи Абая - Биржан сала. Также в ближайшие дни января в областном центре состоится праздничный концерт "Журегімнін тубіне терен бойла" с участием студенческой хоровой капеллы "Жастар" КазНУИ (Нур-Султан), солистами и оркестром казахских народных инструментов им. К.Кумисбекова.

Также в ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Ботагоз Дюсенова рассказала о внесении предложения о переименовании областной специализированной школы-интернат для одаренных детей №3 именем Абая и изменением направления школы с естествознания на гуманитарное.

В свою очередь проректор КГУ им. Ш. Уалиханова Айгуль Жакупова рассказала, что в ближайших планах вуза проведение обмена опытом с университетами Беларуси и Азербайджана, в которых открыты центры Абая.

На сегодня с этими университетами налажено тесное сотрудничество. Ведутся переговоры с Московским лингвистическим университетом. Цель нашего круиза - популяризация празднования юбилея Абая за рубежом", - отметила Айгуль Жакупова.

Знаковыми мероприятиями Года Абая станет проведение республиканского айтыса акынов "Улы Абай - нар тулга", международных научно-практических конференций с приглашением ведущих абаеведов, концерт-лекция заслуженного артиста Республики Казахстан Кенжегали Мыржакбая, праздники улиц Абая в формате Open air, фестивали, мушайра, айтысы, конкурсы и абаевские чтения, областной фестиваль исполнителей песен Абая, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

К слову, в области имя великого поэта носят 3 аула, 1 аульный округ, 140 улиц и 3 школы.

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