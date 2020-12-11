Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане стартует предвыборная агитация депутатов на выборы в мажилис, передает Kazakhstan Today

По информации Центральной избирательной комиссии, регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за один месяц до выборов, то есть с 10 ноября до 18 часов 10 декабря 2020 года. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 КЗ предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Кроме того, на 11 января 2021 года назначены очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, начинается за один месяц - 11 декабря текущего года и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать дней до выборов - 21 декабря текущего года.

Регистрация кандидатов начинается за двадцать дней - 21 декабря текущего года и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать дней до выборов - 26 декабря текущего года, если иное не установлено при назначении выборов.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть с 18.00 26 декабря и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, - 10 января 2021 года.

Выборы депутатов мажилиса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, проводятся на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

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