Вопросы кибербезопасности обсудили представители советов безопасности Казахстана и России

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прошли расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника президента Республики Казахстан - секретаря Совета безопасности Калмуханбета Касымова и секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Стороны рассмотрели взаимодействие двух стран по укреплению различных видов региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций. Состоялся обмен оценками и мнениями по укреплению сотрудничества в данном направлении. На повестку консультаций также были вынесены вопросы кибербезопасности . Представители аппаратов советов безопасности и уполномоченных госорганов обсудили текущее состояние взаимодействия в данной сфере, актуальность которой постоянно возрастает", - сообщила пресс-служба Акорды.

Стороны выработали предложения по повышению эффективности партнерства для обеспечения информационной безопасности Казахстана и России.

По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства