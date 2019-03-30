Казахстан поднялся на 42 позиции в рейтинге кибербезопасности

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU), Казахстан занял 40-е место в Глобальном индексе кибербезопасности 2018/2019, поднявшись на 42 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом (82-е место), передает Kazakhstan Today.

Таким образом, Казахстан вошел в список стран с высоким уровнем готовности противостоять угрозам, которые исходят от киберпространства, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

В ведомстве также отметили, что на первых и вторых позициях рейтинга разместились Великобритания и США соответственно, на последнем - Мальдивы (175).

По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРОАП РК Дмитрия Голобурды, "на улучшение позиции страны в индексе кибербезопасности повлияла совместная работа государственных органов, неправительственных организаций и бизнеса. Можно сказать, за последние несколько лет был заложен фундамент для широкого развития сферы информбезопасности".

В частности, как уточнили в пресс-службе, за прошедшие два года в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы по развитию сферы кибербезопасности, разработан и утвержден целый ряд законодательных актов, Концепция кибербезопасности "Киберщит Казахстана", большое количество отраслевых приказов. Помимо этого, созданы испытательные лаборатории в сфере ИБ, по исследованию вредоносного кода, запущен национальный координационный центр информационной безопасности, увеличено число грантов по данной специальности и другие меры.

ITU проводит исследование по определению индекса кибербезопасности ежегодно. Исследование оценивает уровень кибербезопасности государств по пяти основным критериям: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала развития сферы.

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