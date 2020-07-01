Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании сената и мажилиса парламента были подведены итоги пятой парламентской сессии шестого созыва, передает Kazakhstan Today.

Сегодня завершилась пятая сессия парламента шестого созыва. За это время депутатами проделана большая работа. Принято 98 законов, каждый из которых был тщательно рассмотрен, всесторонне обсуждён и доработан. В период пандемии депутатский корпус обеспечил законодательную основу для всех инициатив президента страны, направленных на социальную поддержку казахстанцев и борьбу с последствиями кризиса. В рамках Комплексного плана по восстановлению экономики парламентарии приняли ряд дополнений в законы, направленных на освобождение от налогов и соцплатежей с фонда оплаты труда, списание гражданам пени по налогам на имущество, транспорт и землю, а также иные меры поддержки населения и бизнеса", - сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев .

Он напомнил, что в течение сессии был законодательно оформлен пакет политических реформ главы государства.

В два раза снижено количество членов, необходимых для регистрации политических партий, формируется институт парламентской оппозиции, утверждена 30%-ная квота для женщин и молодежи в партийных списках на выборах, закреплён уведомительный порядок проведения митингов и мирных собраний, декриминализована статья о клевете. Ужесточено наказание за общественно-опасные преступления - педофилию, торговлю людьми, насильственные преступления, в том числе в отношении женщин и детей, браконьерство, распространение наркотиков", - перечислил Ашимбаев.

Кроме того, принят новый закон " О статусе педагога ", позволяющий снизить нагрузку на учителей и усилить их социальную защиту. Закон предусматривает новые социальные гарантии и стимулы для педагогов, в том числе из сельской местности.

После долгих общественных, экспертных дискуссий и доработки направлен на подпись главе государства новый кодекс " О здоровье народа и системе здравоохранения ". В целях повышения статуса медицинских работников в нем предусмотрен целый ряд принципиально новых гарантий, льгот и стимулирующих выплат. Закон направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения, развитие медтехнологий, совершенствование контроля в этой сфере. Ограничено использование табачных изделий", - подчеркнул спикер.

Также в преддверии 75-летия Великой Победы принят закон " О ветеранах ", в котором четко проведена классификация категорий ветеранов, предусмотрены правовые основы для соответствующих льгот и социальных гарантий.

Кроме того, принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который создаёт механизм защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти. По словам Ашимбаева, кодекс повышает ответственность госорганов и способствует укреплению конструктивного диалога между гражданами и государством, что соответствует принципам "слышащего государства".

Принятие парламентом этих и многих других законов в рамках прошедшей сессии способствовало качественному и своевременному выполнению положений предвыборной программы и послания главы государства, а также позволило законодательно обеспечить стратегию посткризисного развития страны", - сказал Ашимбаев.

Он сообщил, что в предстоящий период депутаты посетят регионы, встретятся с населением. При этом формат и график встреч будет зависеть от дальнейшей эпидемической обстановки в стране и отдельных населенных пунктах.

В целом депутаты будут и дальше активно работать для своевременного и оперативного принятия законов, необходимых для сохранения преемственности курса Елбасы и реализации модернизационной повестки главы государства", - заверил спикер сената.

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