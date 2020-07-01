Сегодня завершилась пятая сессия парламента шестого созыва. За это время депутатами проделана большая работа. Принято 98 законов, каждый из которых был тщательно рассмотрен, всесторонне обсуждён и доработан. В период пандемии депутатский корпус обеспечил законодательную основу для всех инициатив президента страны, направленных на социальную поддержку казахстанцев и борьбу с последствиями кризиса. В рамках Комплексного плана по восстановлению экономики парламентарии приняли ряд дополнений в законы, направленных на освобождение от налогов и соцплатежей с фонда оплаты труда, списание гражданам пени по налогам на имущество, транспорт и землю, а также иные меры поддержки населения и бизнеса", - сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев.
Он напомнил, что в течение сессии был законодательно оформлен пакет политических реформ главы государства.
В два раза снижено количество членов, необходимых для регистрации политических партий, формируется институт парламентской оппозиции, утверждена 30%-ная квота для женщин и молодежи в партийных списках на выборах, закреплён уведомительный порядок проведения митингов и мирных собраний, декриминализована статья о клевете. Ужесточено наказание за общественно-опасные преступления - педофилию, торговлю людьми, насильственные преступления, в том числе в отношении женщин и детей, браконьерство, распространение наркотиков", - перечислил Ашимбаев.
Кроме того, принят новый закон "О статусе педагога", позволяющий снизить нагрузку на учителей и усилить их социальную защиту. Закон предусматривает новые социальные гарантии и стимулы для педагогов, в том числе из сельской местности.
После долгих общественных, экспертных дискуссий и доработки направлен на подпись главе государства новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". В целях повышения статуса медицинских работников в нем предусмотрен целый ряд принципиально новых гарантий, льгот и стимулирующих выплат. Закон направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения, развитие медтехнологий, совершенствование контроля в этой сфере. Ограничено использование табачных изделий", - подчеркнул спикер.
Также в преддверии 75-летия Великой Победы принят закон "О ветеранах", в котором четко проведена классификация категорий ветеранов, предусмотрены правовые основы для соответствующих льгот и социальных гарантий.
Кроме того, принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который создаёт механизм защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти. По словам Ашимбаева, кодекс повышает ответственность госорганов и способствует укреплению конструктивного диалога между гражданами и государством, что соответствует принципам "слышащего государства".
Принятие парламентом этих и многих других законов в рамках прошедшей сессии способствовало качественному и своевременному выполнению положений предвыборной программы и послания главы государства, а также позволило законодательно обеспечить стратегию посткризисного развития страны", - сказал Ашимбаев.
Он сообщил, что в предстоящий период депутаты посетят регионы, встретятся с населением. При этом формат и график встреч будет зависеть от дальнейшей эпидемической обстановки в стране и отдельных населенных пунктах.
В целом депутаты будут и дальше активно работать для своевременного и оперативного принятия законов, необходимых для сохранения преемственности курса Елбасы и реализации модернизационной повестки главы государства", - заверил спикер сената.
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