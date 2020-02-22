Казахстанцы получили возможность оплачивать лишь 50% штрафов за адмнарушения

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцы получили возможность оплачивать лишь 50% штрафов за ряд административных правонарушений, передает Kazakhstan Today.

Теперь лицо, признавшее факт совершения правонарушения и согласное с уплатой штрафа, может оплатить лишь 50% от суммы штрафа, предусмотренного Кодексом РК "Об административных правонарушениях" . При этом единственным условием данной нормы предусмотрена необходимость оплаты штрафа в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения (вручения) уведомления", - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы.

В ведомстве уточнили, что норма о сокращении размера административного штрафа не распространяется на нарушение законодательства о пенсионном обеспечении и неисполнении обязанностей по выплате госпособий; об обязательном социальном страховании; об обязательном социальном медицинском страховании.

Также полный штраф придется заплатить за нарушение ограничений по проведению платежей; сокрытие объектов налогообложения; занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет; невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов; выписку фиктивного счета-фактуры; нарушение законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции; нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором; недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

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