Нулевую терпимость к коррупции планируется развивать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министерство информации и общественного развития намерено расширять взаимодействие с НПО по продвижению нулевой терпимости к коррупции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня подписали проектный офис "Adaldyq alany" МИОР и казахстанская ассоциация "Даму".

Сотрудничество предусматривает развитие совместных усилий по продвижению нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям. Будут проведены образовательные тренинги для молодежных и студенческих организаций, созданы социальные видеоролики на тему противодействия коррупции, а также объявлены конкурсы по написанию эссе и рисунков с целью поддержки творческой молодежи. Данные инициативы направлены на вовлечение молодежи в процесс формирования антикоррупционной культуры", - сообщает пресс-служба МИОР РК.

Сегодня именно молодежь очень часто формирует тенденции в общественном поле. Нам важно, чтобы современная молодежь придерживалась принципа "нулевой терпимости" к коррупционным правонарушениям. Это актуально и для студенческой, и для рабочей молодёжи", - отметил руководитель проектного офиса "Adaldyq alany" Тимур Джумурбаев.

Подписание документа состоялось в рамках проекта "Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционной культуры у молодежи", который реализует НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".

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