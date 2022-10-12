Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматы разных регионов Казахстана вернули в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Антикорр начал 10 досудебных расследований в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков. Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции", - сообщает ведомство .

Так, в Астане, а также в Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности", - сообщили в Антикоре.

В частности, акиматы Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева с 2019 по 2021 годы предоставили СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.

В свою очередь акимат Петропавловска предоставил 6 земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов. А в Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.

Предпринятые меры предотвратили вред, причиняемый интересам государства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вернули государству незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге.