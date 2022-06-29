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Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид

28.06.2022, 11:29 2306
Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Депутаты сената Республики Казахстан одобрили проект закона "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, а также повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами. 
 
Также закон определяет подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование. 
 
Кроме того, документом разграничиваются уголовные деяния от административных правонарушений, вводится запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности. 
 
Ранее сообщалось, что поправки вводятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О рекламе". 
 

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Казахстан намерен изменить военную доктрину

10.06.2022, 12:33 12826
Казахстан намерен изменить военную доктрину
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерством обороны разработан проект указа президента "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554 "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан".
 
По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. 
 
Отмечается, что внесение изменений в документ планируется завершить до конца текущего года.
 
В доктрину будет введено понятие "кризисная ситуация" - обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.
 
Также предусматривается понятие "воинская служба в резерве" - особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами.
 
Раздел основных условий, которые могут привести к военным угрозам Республике Казахстан, дополнен следующими пунктами:
 
 - проведение информационно-пропагандистской деятельности, в частности информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, формирование негативного фона на международной арене;
 
 - скрытая подготовка деструктивных элементов на территории Республики Казахстан и сопредельных государств;
 
 - усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве;
 
 - обстановка на государственной границе, оказывающая влияние на пограничную безопасность.
 
Теперь к факторам, оказывающим влияние на военную безопасность РК в складывающихся условиях, будут относиться процессы и события, выходящие за рамки положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, подписанной в городах Москве, Лондоне и Вашингтоне 10 апреля 1972 года.
 
Согласно поправкам, военную угрозу Республике Казахстан может представлять "деятельность деструктивных сил, в том числе в информационном и киберпространстве, направленная на дестабилизацию обстановки в государстве, насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан".
 
Также к военным угрозам исходя из результатов анализа современных условий и факторов отнесены:
 
 - деятельность, направленная на ограничение возможностей Республики Казахстан в космической сфере, а также на снижение военного потенциала государства посредством воздействия из космического пространства;
 
 - террористическая и экстремистская деятельность.

До развязывания военного конфликта и в ходе вооруженной борьбы может осуществляться вредоносное программно-техническое воздействие (кибератаки) на критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе государственного и военного управления, с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциала. Может проводиться усиленное воздействие в информационном пространстве с целью формирования негативного фона вокруг государства на мировой арене", - говорится в проекте. 


С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

 

В Казахстане ужесточат наказание за бездействие начальников силовых структур

08.06.2022, 12:43 16281
В Казахстане ужесточат наказание за бездействие начальников силовых структур
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении законопроект по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя проект закона, депутат Гульнара Бижанова отметила, что январские события показали необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом на защиту прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников.
 

В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования мотивации для них", - цитирует депутата издание "Казправда".

 
Так, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах. 
 
Изменения также решают вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.
 
Кроме того, вводится уголовная ответственность за новые категории нарушений.
 

К примеру, за нарушения по статье 370-1 "Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа" следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Также за отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей предусматривается наказание в виде штрафа от 120 МРП либо лишения свободы на срок от трех до десяти лет", - пояснила Гульнара Бижанова. 

 
Депутат отметила, что ужесточение наказания за бездействие или уклонение от исполнения обязанностей по службе введено, так как в условиях чрезвычайного положения зачастую существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а региональные начальники при этом могут бездействовать. 
 

Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ответственные руководители бездействовали, кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", - отметила депутат.

 

Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: мажилис принял поправки

08.06.2022, 11:24 16891
Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: мажилис принял поправки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка, финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил член комитета по финансам и бюджету мажилиса Юрий ЛИ, законопроект предполагает:
 
  • повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
 
  • установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
 
  • определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование;
 
  • разграничить уголовные деяния от административных правонарушений;
 
  • ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности.

Поправки вводятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О рекламе".

По словам Юрия Ли, инициированные поправки "компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных, неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых и инвестиционных пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе".

Напомним, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск.
 

Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности

02.06.2022, 11:59 26101
Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутаты сената Республики Казахстан приняли поправки по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.
 

Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности - "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед", - пояснила депутат мажилиса Гульмира Бижанова. 

 
Также вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий, информирует издание "Казправда"
 
Кроме этого, предлагается "оппозиционная" система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
 

Представится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров", - сообщает портал Sputnik Казахстан.

 
В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными.
 

Казахстан и Кыргызстан подписали межправительственное соглашение в сфере авиаспаса

27.05.2022, 11:06 33216
Казахстан и Кыргызстан подписали межправительственное соглашение в сфере авиаспаса
БИШКЕК. 27 МАЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подписал соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, которое было подготовлено Комитетом гражданской авиации МИИР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью данного соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
 
Находясь с визитом в Бишкеке, Ускенбаев также подготовил информацию о текущем состоянии сотрудничества двух стран в сфере авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта, экспортно-импортных и транзитных перевозок, строительства автодорог, легкой и тяжелой промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса. При этом особенное внимание было уделено нерешенным вопросам и теме модернизации и реконструкции пограничных пунктов пропуска.
 

Прекращение договора о налоговой политике между странами СНГ одобрено сенатом

19.05.2022, 11:19 43196
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол о прекращении действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основная цель протокола - прекращение действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики, информирует пресс-служба сената парламента РК.
 
Сенаторы отмечают, что прошло 30 лет со дня подписания документа, а сейчас он потерял свою актуальность. А также ввиду отсутствия заявок о продлении срока его действия было решено прекратить действие соглашения.
 

Навязанные покупателям дополнительные услуги автосалонов признаны незаконными - прокуратура Алматы

18.05.2022, 13:17 45566
Навязанные покупателям дополнительные услуги автосалонов признаны незаконными - прокуратура Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Прокуратура Алматы в феврале 2022 года провела анализ законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прокуроры установили, что подобные действия автосалонов противоречат нормам законодательства. Автодилерами при продаже автотранспорта клиентам фактически навязываются данные услуги и аксессуары", - сообщается на сайте ведомства. 

 
В прокуратуре напомнили, что по закону "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя, а также обязан обеспечить ему свободный выбор товара, работы или услуги. Принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте законом запрещается, так же, как обусловливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
 

Учитывая изложенное, 5 марта 2022 года надзорный орган департамента по развитию и защите конкуренции Алматы внес представление об устранении нарушения законности", - сообщили в горпрокуратуре.

 
В настоящее время уполномоченный орган завершает анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке дилерских центров по продаже новых легковых автомобилей.
 

Ввести уголовную ответственность за предложение или обещание взятки планируют в Казахстане

11.05.2022, 16:17 51831
Ввести уголовную ответственность за предложение или обещание взятки планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В рамках концепции антикоррупционной политики Казахстана планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и в КоАП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Планируемые изменения в антикоррупционное законодательство планируют опубликовать для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" в ближайшее время, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. 
 
Планируются следующие изменения:
 
  1. Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц.
  2. Регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе.
  3. Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки.
  4. Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции.
  5. Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
  6. Увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения.
  7. Отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям.
  8. Внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. И ряд других вопросов, с которыми можно будет ознакомиться 13 мая.
 
Указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе Агентства по противодействию коррупции.
 
Ссылки будут предоставлены в Telegram-канале ведомства.
 
Срок обсуждения консультативных документов составляет пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.
 
Агентство обращается к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении консультативных документов.
 

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