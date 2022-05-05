Проект закона о референдуме взят в работу депутатами мажилиса

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Депутаты мажилиса взяли в работу проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутата Армана Кожахметова, законопроект содержит положение, регламентирующее требование к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе готов принять законопроект в работу.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что данный законопроект будет включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания.

Напомним, в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Ранее предполагалось, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом.





Дополнено:



Депутаты одобрили проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".





Он добавил, что законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ. При этом бюллетени, в которых указаны все предложенные варианты ответов будут признаваться действительными.