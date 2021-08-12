США выделят 2,3 млн долларов на новые проекты МВД Казахстана

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - США выделят дополнительное финансирование на реализацию новых проектов МВД Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки в Дополнительный протокол к Меморандуму о взаимопонимании между правительствами Казахстана и США в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка опубликованы для публичного обсуждения на сайте egov.kz.

Согласно документу, правительство США выделяет 2 326 000 долларов для создания новых проектов и реформ МВД.

В частности, речь идёт о внедрении сервисной полиции, разработке учебных программ для академии полиции и других направлений;

Также выделяются финансы на дальнейшую борьбу с киберпреступностью и коррупционными правонарушениями.

Ещё одно направление - обучение госслужащих, работающих в области уголовного правосудия.

Предоставление финансовых средств правительством США, в соответствии с настоящим протоколом, после текущего финансового года обусловлено удовлетворительным прогрессом в достижении целей проектов, перечисленных в меморандуме, а также наличием финансовых средств, выделение которых ежегодно одобряется и присваивается Конгрессом и утверждается госдепартаментом США", – говорится в документе.

Публичное обсуждение поправок в протокол продлится до 24 августа.

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