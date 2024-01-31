29.01.2024, 14:52 7701
В Казахстане пополнили список наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю
Расширен перечень наркотических и психотропных веществ, разрешенных и запрещенным в медицине
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло дополнения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно внесенным поправкам, список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, пополнился следующими веществами:
- пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
- брорфин;
- метонитазе.
К психотропным веществам отнесли:
- 3-метоксифенциклидин;
- эутилон.
В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем внесли:
- клоназолам;
- диклазепам;
- флубромазола.
К прекурсорам, находящимся под контролем, отнесли 4-метилпропиофенон.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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05.01.2024, 14:59 38851
В Казахстане изменили правила застройки и разрешительных процедур в сфере строительства
Изменения предусматривают введение уникального номера объекта, затрагивают вопросы самовольного строительства и введения в эксплуатацию построенных объектов
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности министра промышленности и строительства Казахстана подписал приказ о внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства", передает корреспондент агентства.
Внесенные поправки уточняют, что полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов, в которых в соответствии с утвержденным проектом установлена входная дверь и оконные блоки, завершены внутренние отделочные работы, стены и потолки, оштукатурены и выравнены (без внутренних облицовочных, малярных, обойных работ), выполнена стяжка под укладку напольного покрытия (без устройства чистых полов), предусмотрена разводка электрокабелей и проводов, установлены внутриквартирные распределяющие автоматы (без электротехнических приборов бытового назначения, газовых или электрических кухонных плит), проведены водопроводные и канализационные трубы с запорной арматурой и заглушками до места установки приборов (без установки санитарно-технического оборудования и приборов), установлены приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные), отопительные приборы и подоконные доски, выполнены работы в объемах превышающих перечисленное, если это предусмотрено договором, а также произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.
Также в документе отмечено, что самовольное строительство объектов различного назначения на территории населенных пунктов не допускается.
По проектам реконструкции (переоборудования, перепланировки), за исключением случаев, когда не затрагиваются несущие и ограждающие (наружные) конструкции, инженерные системы и оборудование, разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация, которая подлежит обязательной экспертизе. В указанных случаях строительно-монтажные работы по реализации проекта осуществляются только после получения положительного заключения экспертизы", - сказано в приказе.
Перед разработкой ПСД заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.
Также документом предусмотрено внедрение уникального номера объекта. УНО - идентификационный восемнадцатизначный номер, формируемый в системе государственного градостроительного кадастра для сбора информации (сведений) об объекте строительства от получения исходных материалов на разработку проектов строительства, реконструкцию (перепланировку и переоборудование) до приемки в эксплуатацию, с целью мониторинга объекта. Присвоение УНО осуществляется в автоматическом режиме посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра.
С полным текстом изменений и дополнений можно ознакомиться здесь.
Напомним, депутат Асхат Аймагамбетов рассказал журналистам о готовящемся проекте закона, который будет запрещать выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов при отсутствии там необходимой инфраструктуры. По словам депутата, количество трехсменных школ не уменьшилось из-за активной застройки мегаполисов при отсутствии социальной инфраструктуры.
Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев рассказал, что компаниям, занимающимся точечной застройкой, будет сложно получить государственную поддержку, а комплексным застройщикам будут создаваться благоприятные условия.
26.12.2023, 16:01 52266
О законотворческих планах на 2024 год рассказали в Минюсте
В Минюсте обратили внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации плана законопроектных работ в текущем году и проекте плана на 2024 год на заседании правительства доложил министр юстиции Азамат Ескараев.
Согласно плану законопроектных работ правительства на 2023 год предусматривалась разработка и внесение в мажилис парламента РК 32 законопроектов. В течение года были внесены 7 изменений.
По четырем законопроектам перенесены сроки внесения, законопроект по вопросам государственно-частного партнерства был исключен и дополнены 8 новых проектов. На сегодня из 32 проектов 5 подписаны главой государства, 20 находятся на рассмотрении парламента, 5 на рассмотрении правительства, 2 - на согласовании в госорганах", - сообщил Ескараев.
В связи с реорганизацией министерств и проработкой концептуальных вопросов с бизнесом сейчас продолжается работа по проектам Водного и Строительного кодексов. В своем докладе министр обратил внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана. В качестве примера он привел Водный кодекс, сроки внесения которого дважды корректировались, и тем не менее законопроект внесен в правительство с нарушением сроков.
Помимо этого, разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы. Учитывая вышеизложенное прошу поручить госорганам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу", - сказал министр.
Проект плана на 2024 год подготовлен с учетом предложений госорганов и одобрен на межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Изначально предусматривалась разработка 16 законопроектов, на сегодняшний день план претерпел незначительные изменения.
Исключен проект закона по вопросам определения страны происхождения товаров в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами парламента. Дополнительно включены законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, "О тестировании на профессиональную добропорядочность", - сообщил глава Минюста.
Также подчеркнуто, что в проекте учтены замечания администрации президента РК. В доработанном плане предусматривается разработка 18 законопроектов, три из которых планируется внести в парламент в первом полугодии и 15 - во втором. Консультативные документы одобрены межведомственной комиссией, подытожил министр.
Заслушав доклад, премьер-министр Алихан Смаилов предложил план законопроектных работ на 2023 год признать исполненным.
Хотел бы отметить, что в текущем году проведена работа по реализации законодательных инициатив в области обеспечения общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы. Вместе с тем хочу отметить, что неоднократно срывались сроки внесения законопроектов в Министерство юстиции, в правительство и мажилис. При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов", - сказал премьер.
Также он отметил низкий уровень планирования законопроектной работы государственными органами.
В этой связи необходимо усилить прогнозно-аналитическую работу и не допускать срыв сроков, установленных планом законопроектных работ", - добавил глава кабмина.
21.12.2023, 12:30 61916
Парламент принял закон о добровольной дактилоскопии
Фото: pexels.com
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", передает корреспондент агентства.
Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации", - говорится в заключении к законопроекту.
Положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.
Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.
Также задачами закона являются:
- отнесение отдельных категорий работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги либо имеющих доступ к персональным данным граждан, к числу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в целях повышения ответственности и профилактики правонарушений со стороны сотрудников (норма вводится в действие с 1 января 2025 года);
- изменение статуса государственной корпорации "Правительство для граждан". Согласно вносимым поправкам государственная корпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов;
- передача функций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений;
- возможность оказания госкорпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату;
- наделение госкорпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-Өтініш".
Закон РК "Об информатизации" содержит требование о том, что участник международного технологического парка "Астана Хаб" с 1 января 2024 года должен находиться по месту регистрации указанного парка. Вместе с тем в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры законом исключаются данные требования по месту нахождения участника международного технологического парка "Астана Хаб", - добавили в сенате.
Напомним, депутаты мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной после резонанса, который вызвала норма об обязательной дактилоскопии при документировании.
11.12.2023, 15:28 73196
В Казахстане будут регистрировать и вести учет петиций
Нормы вступают в силу с 4 апреля 2024 года
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены правила регистрации и учета петиций. Соответствующий приказ подписала министр информации и культуры РК Аида Балаева.
Согласно утвержденным правилам, петиция, поступившая в адрес субъекта, подлежит регистрации в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
При это уточняется, что регистрация петиции осуществляется в течение одного рабочего дня после ее поступления субъекту.
Регистрационный номер петиции присваивается в сквозном порядке только один раз, при первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера. Для петиции присваивается буквенный индекс "П". В уникальном номере первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр - порядковый номер. После регистрации петиции в модуле "Е-петиция" заявителю направляется уведомление, которое содержит уникальный номер петиции", - сказано в правилах.
Учет зарегистрированных петиций, а также формирование статистической информации осуществляются автоматически в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
Обязательному учету подлежат следующие сведения о петициях:
1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) предмет петиции;
5) форма подачи петиции;
6) срок рассмотрения петиции;
7) субъект рассматривающий петицию;
8) решение, принятое по результатам рассмотрения петиции.
Приказ вводится в действие 4 апреля 2024 года.
Напомним, Балаева рассказала, как работают общественные петиции в Казахстане по новому закону.
Ранее в Минюсте сообщили, что набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве. Между тем, в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.
Кроме того, многие казахстанцы выступили против идеи уничтожения сайгаков и создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Также в Казахстане была запущена петиция с требованием привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности после череды аварий на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", повлекших гибель рабочих.
А жители Алматы на почве уплотнительной застройки, проблем с водо- и электроснабжением, километровых пробок на дорогах запустили петицию с требованием отставки акима мегаполиса Ерболата Досаева.
07.11.2023, 11:53 109886
Минюст изменил тактику по делу Стати
В ведомстве прокомментировали ход расследования дела
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе расследования по делу Стати рассказал в кулуарах правительства министр юстиции РК Азамат Ескараев.
По линии Люксембурга, Молдовы и Казахстана расследование ведется в уголовном порядке. В других странах в рамках гражданского и арбитражного процессов идет. По многим юрисдикциям ведется работа. Решение принято, работа ведется", - цитирует Ескараева Kazinform.
По словам министра, Казахстан за время расследования не заплатил ни одного тенге. Он также подтвердил, что изменилась тактика ведомства.
Конечно, мы перенесли ориентиры, поэтому работа перестроена. Это наша внутренняя "кухня", поэтому я распространяться не могу. Работа продолжается в этом ключе с новыми компаниями, мы расторгли (договор) с одной из предыдущих компаний. Работа в этом плане перестроена", - добавил министр.
Напомним, Стати в рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк. 16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство. 14 июня 2023 года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции. Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену решения.
В сентябре Минюст сообщил, что добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати, которым не удалось доказать назначение акций "Самрук-Казына" в качестве объекта коммерческого оборота.
11.10.2023, 16:31 142401
Как будут менять закон о религии в Казахстане, объяснила Балаева
Девушкам, желающим носить платок, предлагают учиться в медресе
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева ответила на вопрос о пересмотре закона о религии.
Ранее Аида Балаева заявила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.
Были официальные запросы депутатов. Как государственный орган, координирующий орган в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются всех религиозных объединений. Надо понимать, что здесь важен диалог с обществом и надо посмотреть те проблемные вопросы, которые есть в обществе", - сказал министр.
Она пояснила, как будут пересматривать закон.
Вначале будет обсуждение с экспертами, с теми же депутатами. То есть мы не можем без согласования с обществом принимать какие-либо меры. Поэтому начнем эту работу, поскольку есть конкретные запросы от депутатов", - добавила Балаева.
Напомним, в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила ранее министр информации Аида Балаева. Это в свою очередь вызвало резонанс в обществе.
В частности, сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба.
На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса.
Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
05.10.2023, 14:14 156461
В области Абай защищены права иностранного инвестора, восстановившего цементный завод
Реализация значимого для региона инвестиционного проекта продолжена
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Семей. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области защитила права иностранного инвестора, восстановившего на свои средства работу завода ТОО "Казахцемент".
Существовавший в Жарминском районе цементный завод в 2007-2008 году, получив заем от Банка развития Казахстана, не исполнил свои обязательства. После неоднократных попыток решить вопрос погашения задолженности банк в судебном порядке взыскал задолженность ТОО "Казахцемент", реализовав имущество покупателю ТОО "Sharcem", - рассказали в прокуратуре.
В итоге покупатель - сингапурская компания International Cement Group, владеющая ТОО "Sharcem", купив у банка залоговое имущество недействующего завода ТОО "Казахцемент", реализовала инвестпроект по его восстановлению и модернизации.
В производство вложено более 20 млрд тенге с обеспечением более 400 человек рабочими местами. Однако по иску одного из кредиторов ТОО "Казахцемент" сделка между банком и ТОО "Sharcem" признана судом недействительной. Суд посчитал, что залоговое имущество завода продано по цене ниже рыночной", - сообщается в информации.
Прокуратура области Абай, не согласившись с судебным актом, внесла апелляционное ходатайство, поскольку суд не принял во внимание имеющийся отчет об оценке имущества, признанный соответствующим комитетом по обучению, повышению квалификации и методологии палаты оценщиков.
В результате рассмотрения ходатайства прокуратуры области апелляционная судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Принятые прокуратурой меры позволили инвестору продолжить реализацию проекта и сохранить рабочие места", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура обязала газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана.
29.09.2023, 17:02 166436
Кыргызстан выиграл у Казахстана арбитражный процесс в Гааге
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере 50 млн долларов
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Гаага. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан выиграл арбитражный процесс у Казахстана в Гааге с общей суммой иска в 50 млн долларов, сообщает Министерство юстиции Кыргызской Республики.
Арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики было инициировано в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании.
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере до 50 млн долларов в связи с якобы имевшей место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в г. Таш-Кумыр и якобы иными имевшими нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Минюста.
В 2021-2023 годах стороны представляли в арбитражный трибунал соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора.
Финальные слушания проходили в Гааге в апреле этого года.
28 сентября 2023 года состав трибунала (из 3 арбитров) единогласно вынес арбитражное решение, в котором признал наличие у него компетенции рассматривать данный спор, а также признал исковые требования истца подлежащими рассмотрению. Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом. Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены".
Истец также обязан оплатить все расходы - гонорары состава арбитров и административные расходы постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).
Финальное арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований, установленных разделом 68 английского закона об арбитраже.
Ранее сообщалось, что Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати.
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