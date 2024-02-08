Выкупать арендное жилье разрешат в Казахстане - Скляр  

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности министра промышленности и строительства Казахстана подписал приказ о внесении изменений и дополнений в приказ "Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства", передает корреспондент агентства.





Внесенные поправки уточняют, что полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов, в которых в соответствии с утвержденным проектом установлена входная дверь и оконные блоки, завершены внутренние отделочные работы, стены и потолки, оштукатурены и выравнены (без внутренних облицовочных, малярных, обойных работ), выполнена стяжка под укладку напольного покрытия (без устройства чистых полов), предусмотрена разводка электрокабелей и проводов, установлены внутриквартирные распределяющие автоматы (без электротехнических приборов бытового назначения, газовых или электрических кухонных плит), проведены водопроводные и канализационные трубы с запорной арматурой и заглушками до места установки приборов (без установки санитарно-технического оборудования и приборов), установлены приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные), отопительные приборы и подоконные доски, выполнены работы в объемах превышающих перечисленное, если это предусмотрено договором, а также произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.





Также в документе отмечено, что самовольное строительство объектов различного назначения на территории населенных пунктов не допускается.





По проектам реконструкции (переоборудования, перепланировки), за исключением случаев, когда не затрагиваются несущие и ограждающие (наружные) конструкции, инженерные системы и оборудование, разрабатывается проектная (проектно-сметная) документация, которая подлежит обязательной экспертизе. В указанных случаях строительно-монтажные работы по реализации проекта осуществляются только после получения положительного заключения экспертизы", - сказано в приказе.





Перед разработкой ПСД заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.





Также документом предусмотрено внедрение уникального номера объекта. УНО - идентификационный восемнадцатизначный номер, формируемый в системе государственного градостроительного кадастра для сбора информации (сведений) об объекте строительства от получения исходных материалов на разработку проектов строительства, реконструкцию (перепланировку и переоборудование) до приемки в эксплуатацию, с целью мониторинга объекта. Присвоение УНО осуществляется в автоматическом режиме посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра.





С полным текстом изменений и дополнений можно ознакомиться здесь





Напомним, депутат Асхат Аймагамбетов рассказал журналистам о готовящемся проекте закона, который будет запрещать выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов при отсутствии там необходимой инфраструктуры. По словам депутата, количество трехсменных школ не уменьшилось из-за активной застройки мегаполисов при отсутствии социальной инфраструктуры.



