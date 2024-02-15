ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП

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Евразийский банк развития (ЕАБР) и FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году. Диалог состоялся в рамках посещения управляющим директором - руководителем дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрадом Альбрехтом штаб-квартиры Южноамериканского банка развития в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия).





Отношения двух финансовых организаций развиваются в соответствии с меморандумом, подписанным в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.





Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками. Регионы, в которых они работают, включают страны с формирующейся рыночной экономикой, развивающиеся страны и страны, не имеющие выхода к морю.





У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - сказал он.





Дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке (Боливия и Парагвай) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).





Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - заявил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.





В ходе визита проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков. Кроме того, были обсуждены вызовы, с которыми сталкиваются обе организации, и стратегии, которые они используют для собственного финансирования. Представители FONPLATA проинформировали о своих традиционных и компенсируемых кредитных линиях, которые обеспечивают большие преимущества в отношении изменения климата, гендерных и других вопросов.





По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.





Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.





FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.