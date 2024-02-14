Исследования и курсы в сфере ГЧП начинает ЕАБР совместно с Россией и Арменией
Договор стал развитием ранее подписанного меморандума. Инициатива будет профинансирована на безвозвратной основе за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР и призвана в более долгосрочной перспективе укрепить возможности Армении в сфере ГЧП", - говорится в пресс-релизе банка.
- подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам в сфере ГЧП для реализации соответствующих проектов в Армении;
- проведение научных исследований, содействующих повышению уровня развития этого сегмента в республике.
В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП, в том числе реализации трансграничных проектов", - подчеркивается в информации.
новости по теме
ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП
Мероприятие стало первым в серии вебинаров ЕАБР по продвижению трансграничных проектов ГЧП. Первый вебинар помог участникам разобраться с целым рядом важных вопросов: какой проект можно "упаковать" в трансграничное ГЧП; кто, за что и на каком этапе отвечает; как структурировать проект трансграничного ГЧП с финансовой и юридической точки зрения; кто может пойти не так и как к этому подготовиться. Кроме того, была возможность узнать об успешном опыте трансграничных ГЧП в Евразии и мире. Освещались ключевые факторы успеха трансграничных проектов ГЧП, их финансовая структура и матрицы распределения рисков, их юридическая схема, роль кредиторов и поддержки международных банков развития", - рассказала директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.
ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году
У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - сказал он.
Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - заявил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.
FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.
В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов
Евразийский банк развития
Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества
- углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
- поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
- сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
- укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
- повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
- реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
- поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
- реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
- реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.
ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии
- Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
- Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".
- ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.
- Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.
- ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).
- Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.
Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня
Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.
+7 (727) 244 40 44, доб. 6147
[email protected]
www.eabr.org
ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.
Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.
BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.
ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.
Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.
Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.
"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.
"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.
Читаемое
14.02.2024, 10:18Сотовых операторов в Рудном оштрафовали на 10 млн тенге за некачественный интернет 14.02.2024, 11:0915891Минсельхоз выделил 35 млрд тенге на льготное кредитование посевной 14.02.2024, 08:4214086В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у шахтеров 14.02.2024, 11:4412711Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где выросло число безработных 14.02.2024, 12:30Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе11791Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе 11.02.2024, 16:27161816В Актюбинской области из-за бурана трех рожениц доставили на спецтехнике в роддом 10.02.2024, 21:50159646Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане 09.02.2024, 18:47158711Стала известна точная численность населения Казахстана 11.02.2024, 14:46142146На ТЭЦ Астаны произошел сбой 10.02.2024, 21:27140321В Актюбинской области наградили фельдшеров, добиравшихся по сугробам к пациенту 31.01.2024, 17:25276601Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35276226В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02272271В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19262051В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50260496Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?